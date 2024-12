Paolo ed Elena, genitori di Elena Sofia Ricci: “Per tanto tempo non ho frequentato papà”

Elena Sofia Ricci è nata in una famiglia dove la cultura non è mai mancata. Il papà, Paolo Barucchieri (vero cognome dell’attrice) era uno storico molto conosciuto e stimato. La mamma, invece, una scenografa: Elena Ricci Poccetto era inoltre figlia dell’architetto Leonardo Ricci. Dunque, la sua è sempre stata una famiglia benestante ma soprattutto culturalmente elevata: non sono mai mancati gli stimoli e lo sprone a studiare ed affermarsi nel suo settore, quello dello spettacolo. L’attrice è molto legata ad ogni suo ricordo d’infanzia con i genitori, nonostante abbia avuto un’infanzia non sempre semplice, anche per via della separazione dei suoi genitori che è arrivata quando era molto piccola. A macchiare la sua infanzia, anche un fatto gravissimo: le violenze subite da un amico di famiglia, a dodici anni.

Alfredo, fratello di Teo Mammucari: la lite e poi la denuncia/ "Non ci parliamo più da tempo"

Tornando ai genitori di Elena Sofia Ricci, cosa ha raccontato l’attrice nel corso degli anni, parlando di loro? “I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l’ho frequentato” ha spiegato l’attrice, che a lungo è rimasta lontana dallo storico, Paolo, che ha rincontrato solamente quando aveva ormai 31 anni. “Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna. È stato bello sentirmi sua figlia. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto” ha spiegato ancora Elena Sofia.

Teo Mammucari, chi è/ "Facevo l'imbianchino e il muratore": poi il successo in tv come comico

Paolo ed Elena, genitori di Elena Sofia Ricci: “Non volevo far soffrire mamma”

Non è stata un’infanzia semplice per Elena Sofia Ricci, che nonostante oggi appaia radiosa e solare, ha sofferto tanto in passato, in primis per la separazione dei suoi genitori e poi anche per gli abusi subiti quando aveva dodici anni da un amico di famiglia. Un dolore lacerante che l’attrice ha soppresso, tenendolo a lungo dentro di sé. Il motivo di tale decisione era quello di non far soffrire i genitori e in primis la mamma, Elena. Per questa ragione, l’attrice ha deciso di raccontare quando accaduto solamente dopo la morte della mamma.