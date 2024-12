Non poteva mancare in vista del nuovo anno l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Cancro. Il noto astrologo – come sempre a I Fatti Vostri – ha reso noto il parere delle stelle su quello che sarà il percorso dei prossimi mesi. Questo è un anno di rivoluzione per voi perchè Giove sarà nel vostro segno dai primi giorni di giugno quindi sarà la seconda parte dell’anno a donarvi di più, soprattutto sul lavoro.

Stando all’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno del Cancro anche Saturno sarà in aspetto conflittuale nel mese di giugno: sarà quindi importante andare avanti alla grande al fine di sviluppare tutti i vostri programmi. Da giugno a novembre sarete invece protagonisti della vostra vita più in generale, abbracciando quindi anche altre sfere della vita quotidiana. Potrebbe esserci però qualche ostacolo, qualche antagonista, ma certamente nulla che potrà arenare il vostro bisogno di riscossa e l’evoluzione finale.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 CANCRO: AGOSTO MESE PROPIZIO IN AMORE

Proseguono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2025 Cancro con un focus sul mese di agosto che potrebbe essere particolarmente dominante in amore grazie alla presenza di Venere mentre marzo sarà un mese particolare. Chi vive una storia conflittuale c’è qualche insidio del pianeta da mettere in conto, soprattutto tra febbraio e maggio. Grane familiari o problemi sentimentali da risolvere, ma le stelle indicano una strada in discesa in vista dell’estate.