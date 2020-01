Paolo Genovese, padre di Pietro/ Regista de “La banda dei Babbi Natale” di nuovo al cinema nel 2020

Paolo Genevose, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, classe 1966, torna al cinema con il nuovo film dal titolo “Supereroi” con protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Un film in cui Paolo Genovese racconta la storia di due giovani innamorati che cercano di sopravvivere al tempo che passa e che porta a galla rancori, pugie e litigi del passato. Un film sentimentale con cui Paolo Genovese cercherà di conquistare il cuore del pubblico come ha fatto in passato con altri film come “Immaturi”, “Tutta colpa di Freud”, “Sei mai stata sulla luna?”, “Perfetti sconosciuti”, ma chi è Paolo Genovese che ha diretto alcuni dei film di maggior successo degli ultimi anni? Classe 1966, nato a Roma, dopo il diploma al Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” e la laurea in Economia e commercio alla Sapienza, ha deciso di seguire la sua passione per il cinema cominciando a lavorare presso l’agenzia McCann Erickson Italia di Milano.

PAOLO GENOVESE, I FILM DI MAGGIOR SUCCESSO

Dopo aver girato, nel 1998 a Luca Miniero il cortometraggio candidato al David di Donatello, Incantesimo napoletano e la serie televisiva Nati ieri, sempre con Luca Miniero, il successo, per Paolo Genovese, arriva nel 2010 quando dirige da solo La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha incassato più di 20 milioni di euro. L’anno successivo, il successo continua con Immaturi. Inizia, così, il periodo d’oro per Paolo Genovese che dirige, nel 2012, Immaturi – Il viaggio. Poi è la volta di Una famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud, Sei mai stata sulla Luna?, Perfetti sconosciuti e The Place. Negli ultimi giorni, il nome di Paolo Genovese è tornato alla ribalta per un fatto di cronaca in cui è rimasto coinvolto il figlio Pietro.

PAOLO GENOVESE, L’INCIDENTE IN CUI E’ RIMASTO COINVOLTO IL FIGLIO PIETRO

Paolo Genovese è sposato con Federica, da cui ha avuto tre figli, Emma, Matteo e Pietro. Il nome di quest’ultimo è al centro della cronaca per l’incidente, avvenuto la notte tra il 21 e il 22 dicembre in Corso Francia a Roma in cui hanno perso la vita Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e durante l’interrogatorio di garanzia, al Gip, ha dichiarato: «Sono sconvolto e devastato per quello che è successo. Non le ho viste, sono passato con il verde». Dopo l’incidente, Paolo Genovese, tramite l’avvocato Gianluca Tognozzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all’Ansa: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”.



