Paolo Genovese, padre dell’investitore/ Mamma di Gaia: “Non ci ha nemmeno chiamato”

Chi è Paolo Genovese, padre di quel Pietro Genovese che negli ultimi giorni è diventato tristemente famoso dopo essere stato arrestato e messo ai domiciliari per aver travolto e ucciso con la sua vettura le due giovani sedicenni romane, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, di cui oggi si sono tenute le esequie? Il 53enne regista capitolino si è trovato infatti improvvisamente con tutti i riflettori puntati sulla sua famiglia e sulla vita del figlio Pietro, tra i suoi precedenti problemi e la vita social, e nell’unica uscita pubblica in cui ha commentato la tragedia ha parlato apertamente di tre famiglie distrutte, ovvero quelle delle due vittime e la loro. “Si tratta di una tragedia immensa e che ci porteremo dentro per sempre” ha detto a proposito dell’incidente causato dal figlio 20enne. Da anni apprezzato oramai dietro la macchina da presa ma pure anche come sceneggiatore e scrittore, Paolo Genovese è tuttavia finito anch’egli nell’occhio del ciclone dato che, nelle ultime ore, Gabriella Saracino (mamma di Gaia) ha espresso dure parole non solo nei confronti del figlio Pietro (“Un disperato”) ma anche dello stesso papà Paolo, lamentando che la famiglia Genovese non si è nemmeno degnata di chiamarli. “Mai una chiamata… Ma va bene così” è il breve sfogo che la donna ha consegnato ai cronisti de La Repubblica.

CHI E’ PAOLO GENOVESE, PADRE DI PIETRO: “UNA TRAGEDIA IMMENSA”

Insomma, dopo quanto accaduto quella sera in Corso Francia a Roma, non solo le famiglie delle due giovani vittime ma pure quella di Paolo Genovese, come era comprensibile, si è chiusa nel dolore e se la moglie, anche per tutelare gli altri due figli, non ha parlato e ha lasciato l’incombenza di quella breve dichiarazione rilasciata all’Ansa dal marito, il regista invece non solo ha fatto sapere che anche in casa si stanno vivendo momenti difficili e ha avuto parole di cordoglio pure le Gaia e Camilla: “Il dolore per la loro morte è insopportabile” ha detto Genovese all’indomani dei tragici fatti e quanto già le responsabilità del figlio 20enne cominciavano a essere chiare. Anche per questo motivo la serenità famiglia in vista del loro Natale è stata turbata dato che inizialmente, prima che venissero disposti i domiciliari per Pietro, il pubblico ministero aveva dato il nulla osta affinché il ragazzo trascorresse le festività nella residenza umbra dei Genovese e in attesa dello sviluppo delle indagini.

