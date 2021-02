Paolo Macedonio, ex di Stefania Orlando/ Per lui ha lasciato Andrea Roncato?

Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono conosciuti nel 1993 e quattro anni dopo, nel 1997, si sono sposati. Il matrimonio è durato solo un paio di anni. Il motivo della rottura tra la showgirl e l’attore erano state le cattive abitudini di lui: “Passavo le notti fuori. stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo”, ha confessato tempo fa Roncato al settimanale Nuovo. Ma nell’ultimo periodo, complice la partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, Andrea Roncato ha rivangato il passato della coppia. Ospite di “Domenica Live”, l’attore ha detto che la moglie lo aveva tradito: “Mi ha lasciato lei. Dice per dei problemi? Certo che c’erano problemi, perché aveva un altro… È vero che non sono stato un bravo marito. Questo l’avrà spinta a fare quello che ha fatto”. Roncato non ha fatti nomi, ma questa settimana Novella 2000 svela che dietro la fine della loro relazione potrebbe esserci Paolo Macedonio.

Stefania Orlando ha lasciato Andrea Roncato per Paolo Macedonio?

Paolo Macedonio, classe 1973, è un attore e doppiatore, noto per ave recitato in alcune fiction di successo come “Don Matteo” e “Provaci ancora prof”. Non è un segreto che l’attore e Stefania Orlando hanno avuto una storia dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Roncato. I due si erano conosciuti negli studi dei Fatti Vostri. Secondo quanto scoperto da Novella 2000 potrebbe essere proprio Paolo Macedonio colui per il quale Stefania Orlando decise di troncare con Andrea Roncato. “È stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno col mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani”, ha raccontato Roncato ai giornali. In televisione aveva aggiunto che l’ex moglie era stata con questo “altro” per qualche anno.



