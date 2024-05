Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme: foto fa sognare i fan/ Annuncio inaspettato

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi riaccendono le speranze dei fan dopo il Grande Fratello

Nonostante il Grande Fratello 2024 sia finito da doversi mesi l’attenzione sui protagonisti non è scemata, anzi ed al centro dell’attenzione ci sono soprattutto alcune coppie tra cui Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La coppia nata all’interno della Casa più spiata d’Italia ha avuto sempre un rapporto molto conflittuale fatto di alti e bassi. Di liti e riappacificazioni. Una volta finito il reality condotto da Canale 5, però, le strade dei due si erano divise. Adesso, invece, tutto si rimette in gioco grazie ad una foto insieme di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi con un commento ironico.

Nel dettaglio, circa una mese fa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno postato sui social una foto che li ritraeva insieme nella Capitala davanti al Colosseo. Nello scatto apparivano felici e sorridenti ed in molti hanno iniziato a ritenere che fosse nata una nuova coppia. Ed invece poi più il nulle per settimane tanto che i fan hanno indetto uno ‘sciopero’ ironico per chiedere informazioni sulla coppia. E nelle scorse ore sono stati accontentati. Beatrice Luzzi ha pubblicato una Instagram stories in cui appaio entrambi nella stessa posizione in modo speculare con un cellulare in mano e l’ironico commento: “Trattativa risolta: nuovi telefoni. I sindacati revocano lo sciopero”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi possibile il ritorno di fiamma? L’attrice frena

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non si sarebbero visti e sentiti per problemi di cellulare, a quanto pare entrambi erano rimasti senza e dunque impossibilitati a rimanere in contatto. Adesso però hanno acceso le speranza dei fan, i sostenitori della coppia hanno invaso i social con commenti pieno di entusiasmo anche se ovviamente tutto questo è troppo poco per parlare di una storia d’amore tra di loro.

In realtà in diverse interviste sia Beatrice Luzzi che Giuseppe Garibaldi (i Beabaldi) hanno sempre smentito il ritorno di fiamma. Soprattutto l’attrice ha sempre puntualizzato la differenza d’età, di carattere e personalità ed il fatto che per il giovane è meglio che si trovi qualcuno della sua età.



