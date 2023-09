Paolo Masella, chi è il concorrente NIP del Grande Fratello 2023/ “Sono cresciuto solo con mamma”

Paolo Masella, concorrente Nip del Grande Fratello 2023: chi è

Il Grande Fratello 2023 ha aperto le danze con Paolo Masella, il primo concorrente NIP ad entrare nella Casa di Cinecittà ed introdurre i telespettatori in questa nuova, attesissima edizione. Alfonso Signorini in studio ha preannunciato alcuni dettagli della sua vita, ma è nella sua clip di presentazione che si conosce sin da subito chi è il nuovo, giovane concorrente. “Sono Paolo, ho 25 anni, vengo da Roma. Nella vita faccio il macellaio. La mia giornata tipo inizia con la sveglia alle 5“: così inizia la presentazione del neo-gieffino.

Si definisce “molto all’antica: tra musica anni ’90 e non avere i social, mi vedono come un po’ fuori dal mondo“. Tra le sue più grandi passioni c’è viaggiare e scoprire il mondo: “Io amo molto viaggiare. Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo. Adesso ho l’obiettivo delle 7 meraviglie del mondo“. E, parlando della sua situazione sentimentale, conferma che il suo cuore è libero: “Io sono single, e pure in macelleria le occasioni non mancano. Fra una fettina e l’altra, arriva la cliente che magari lascia sul banco il numero anziché i soldi“.

Paolo Masella e la famiglia: “Sono cresciuto solo con mamma“

Paolo Masella, nel corso della clip di presentazione, ha parlato anche della sua situazione familiare, legata all’assenza del padre in seguito alla separazione dei genitori: “Sono cresciuto solo con mamma, mamma e papà erano divorziati…“. Il rapporto con la mamma è simbiotico e fortissimo e, attraverso questa esperienza televisiva, svela: “Faccio il Grande Fratello per esaudire un sogno: non far lavorare mia madre. Da figlio, vederla che si alza così presto e la sera è così stanca, mi dà fastidio. Quindi se c’è un modo per poterlo evitare, farei di tutto. Anche se non vincessi, ma riuscissi in questo intento, quella per me sarebbe la vittoria principale“.

