Paolo Rossi, come è morto?/ La malattia tenuta segreta fino all’ultimo

Nel corso della sua lunghissima carriera sui campi di calcio, culminata con la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982, Paolo Rossi si è fatto apprezzare per la determinazione che metteva in ogni gara e la grinta. Un atteggiamento che lui ha spesso mantenuto anche nel suo privato, soprattutto negli ultimi mesi della sua vita, in cui si è trovato a lottare con una malattia insorta improvvisamente e che non gli ha dato scampo.

In un frangente così difficile, però, lui ha deciso di allontanarsi dalla Tv, dove era da tempo uno dei commentatori più apprezzati da appassionati e addetti ai lavori. Il sostegno della sua famiglia, a partire dalla moglie Federica Cappelletti, è stato però fondamentale, nonostante lui avesse capito cosa il destino avesse in serbo per lui.

Paolo Rossi e la lotta contro la malattia: la causa della sua morte

Federica Cappelletti e Paolo Rossi hanno vissuto un amore fortissimo, che non è venuto meno negli ultimi mesi di vita dell’uomo. La consorte ha fatto il possibile per sostenerlo, nonostante i dolori fossero fortissimi. La diagnosi (aveva un tumore ai polmoni) è arrivata però quasi per caso, mentre la coppia si trovava in vacanza alle Maldive insieme alle loro bambine: “Paolo aveva un dolore alla schiena già prima della partenza – aveva raccontato lei al ‘Corriere della Sera’ -. Avevamo fatto degli accertamenti, ma tutti gli esiti erano negativi, per cui si pensava a un’infiammazione dovuta all’artrosi, causata dagli anni di professionismo. Io però avevo notato un suo dimagrimento, questa cosa non mi piaceva per niente. Ho chiamato un medico a Siena, la diagnosi è stata un colpo durissimo”.

A quel punto lui ha voluto lottare come aveva fatto tantissime altre volte in campo, pur sapendo di come la situazione fosse tutt’altro che semplice. D’accordo con i suoi familiari, però, l’ex calciatore ha voluto vivere tutto tra le mura domestiche. La moglie gli ha però fatto una promessa importante: “Gli ho detto: ‘Sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicino al tuo primo figlio, Alessandro‘. Gli ho detto di portarsi via tutto il mio amore e quello dei figli, di cercare di stare bene, di essere felice per sempre. Ci siamo amati ogni giorno, siamo stati sempre vicini” – ha concluso.



