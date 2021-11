Come è morto Paolo Rossi?/ L’eroe di Mundial 1982 stroncato da un tumore

Paolo Rossi come è morto? A dicembre 2020 il mondo del calcio è stato sconvolto dalla morte dell’eroe dei Mondiali di Calcio 1982. Il mitico Pablito di Mundial ’82 si è spento all’età di 64 anni a causa di un tumore. Da diverso tempo, infatti, l’ex calciatore italiano soffriva di un brutto male che l’ha consumato. Una morte che ha scosso tutto il mondo del pallone visto che è morto uno dei calciatori più forti di sempre. Come dimenticar i suoi sei gol durante i Mondiali di Calcio 1982 e la vittoria del Pallone d’oro. Una vera e propria leggenda del calcio italiano e mondiale.

Purtroppo all’età di 64 anni Pablito ha perso la sua battaglia contro un terribile cancro ai polmoni con cui combatteva da tempo. Proprio la moglie Federica Cappelletti, intervistata da Radio Punto Nuovo, ha raccontato: “la mia scelta di raccontare Paolo è la voglia di raccontare un po’ di Paolo a tutti: lui amava parlare con tutti e regalava un sorriso a tutti. Non lo faccio per sfruttare la scia di questo sentimento, sento fortissimo un sentimento dell’Italia. In questo percorso di malattia gli dicevo: “Questo sarà il nostro Mondiale”. Però non ce l’abbiamo fatta”.

Causa della morte di Paolo Rossi: il fratello Rossano Rossi “non c’etra il Covid”

La morte di Paolo Rossi ha davvero colpito tutti: tifosi di calcio e non. Amici, colleghi ed ex calciatori hanno pianto la scomparsa di una delle leggende del calcio italiano, uno tra i pochi calciatori ad aver vinto il Pallone d’oro. La causa della sua morte è stato un tumore ai polmoni con cui lottava da anni. Non c’entra assolutamente il Covid, visto che Paolo è morto a dicembre 2020 in piena seconda ondata di Coronavirus.

A precisarlo è stato il fratello Rossano Rossi che, intervistato da La Nazione, ha raccontato: “era entrato in coma, fino al giorno prima sorrideva anche se aveva perduto la forza di parlare. Dalla malattia originaria se ne sono sviluppate altre, anche alle ossa, indotte dalla debilitazione che ogni giorno lo rendeva più vulnerabile. No, il Covid non lo ha colpito”.

