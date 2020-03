PAOLO ROSSI E FEDERICA CAPPELLETTI/ Secondo matrimonio alle Maldive (Domenica Live)

Paolo Rossi ha ricevuto una bella sorpresa: la moglie Federica Cappelletti ha deciso di organizzare un secondo matrimonio alle Maldive per rinnovare i voti nuziali. Il tutto si è svolto in presenza delle figlie Maria Vittoria (10 anni) e Sofia Elena (7 anni), incaricate per l’occasione di fare da damigelle ai due genitori. In base alle notizie diffuse da Today, a tutti gli invitati è stato chiesto di vestire di bianco e non indossare alcun tipo di calzature. Federica è riuscita a creare il grande evento senza informare il marito, all’oscuro di tutto e commosso nel vedere la famiglia riunita in un momento così speciale. Oggi, 8 marzo 2020, Paolo Rossi e Federica Cappelletti saranno ospiti di Domenica Live per raccontare per la prima volta che cosa è avvenuto quel giorno.

PAOLO ROSSI E FEDERICA CAPPELLETTI, IL MATRIMONIO ALLE MALDIVE

Gli scatti intanto sono già stati diffusi dal settimanale Chi e condivise da Federica sui social: il vestito del campione è bianco candido, leggero e ventilato. Semplici pantaloni e camicia, con le maniche arrotolate. La Cappelletti invece ha scelto un abito più esotico, con un top floreale unito ad una gonna lunga e a velo. “Quando ho visto le piccole vestite da damigelle mi sono commosso alle lacrime”, ha sottolineato Rossi al giornale. Paolo Rossi e Federica Cappelletti hanno detto sì per la seconda volta. Una bella cerimonia festeggiata alle Maldive, una delle mete preferite dai vip italiani. “Lei è una donna solare, energica e piena di vita”, ha sottolineato il campione al settimanale Chi parlando della sua dolce metà.

IL PRIMO MATRIMONIO DI PABLITO

“Mi ha stregato perché è tanto di tutto: simpatica, intraprendente, una madre esemplare e una moglie quasi perfetta”, ha aggiunto, “quasi perché come tutte le mogli, anche lei, a volte mi fa arrabbiare. Scherzi a parte, sono stato davvero fortunato ad averla incontrata”. Soprattutto alla luce del primo matrimonio di Rossi, celebrato quando aveva solo 26 anni e poi interrotto. “Di quella relazione, oggi, rimane una bella amicizia, un figlio e tanti ricordi”, evidenzia. Tra l’altro è stata Federica a spingere Paolo a rivedere le sue idee sulle nozze. Prima di conoscerla, il campione infatti non avrebbe mai pensato di potersi sposare di nuovo. “Evidentemente era scritto nel destino che un giorno saremmo dovuti stare insieme”, aggiunge poi pensando al loro particolare incontro. Federica infatti aveva solo sei anni quando assieme al padre Gino e ai fratelli è andata allo stadio di Perugia per vedere Rossi.



