Paolo Ruffini: “Diana Del Bufalo? Una sera siamo andati a cena e mi ha lasciato”/ “So è fidanzata e…”

Paolo Ruffini e la storia con Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo hanno formato per diverso tempo una coppia bellissima e molto amata dai fan. Dopo quattro anni d’amore, la storia tra i due attori è finita. Ruffini e Diana Del Bufalo hanno intrapreso due strade diverse continuando a lavorare nel proprio campo, ma qual è il motivo che ha portato alla fine della storia dopo quattro anni? Se Diana De Bufalo ha parlato di una rottura difficile, la versione di Ruffini è un’altra. L’attore, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato i dettagli di quella che è stata l’ultima cena da fidanzati vissuta con Diana.

Diana Del Bufalo: "Ho una malattia: coprolalia"/ "Con Paolo Ruffini volevo un figlio"

“Sì, stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”, le parole dell’attore.

Paolo Ruffini e le parole per Diana Del Bufalo

Attualmente, nella vita di Diana Del Bufalo, pare ci sia un altro compagno con cui si mostra sui social serena e sorridente. A proposito della nuova relazione della sua ex, Paolo Ruffini, al settimanale Oggi, ha svelato di esserne a conoscenza e di essere felice per lei. “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”, ha aggiunto Paolo.

Lucia Cossu e Diana Del Bufalo, ex fidanzate di Paolo Ruffini/ "Motivi gravi..."

Diana Del Bufalo ha da tempo voltato pagina anche se protegge la propria privacy condividendo sui social soprattutto foto e video in cui è in compagnia degli amici tra i quali spicca Cristiano Caccamo con cui ha lavorato sul set di Che Dio ci aiuti.

