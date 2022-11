Diana Del Bufalo: “Ho una malattia: coprolalia”/ “Con Paolo Ruffini volevo un figlio”

Diana Del Bufalo: “Sono sovreccitata perché…”

Diana Del Bufalo tra simpatia e controversie. L’attrice molto spesso è finita nell’occhio dell’attenzione per alcune frasi scomode pronunciate, come quelle sul vaccino. Lei, che soffre di Sindrome di Tourette, ha rivelato al Corriere della Sera di avere anche un altro disturbo: la coprolalia. L’artista ha raccontato: “Il fatto di essere sovreccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola, una scuola inglese, campagnola. Non andavo bene, sbagliavo i verbi. Da allora sono insicura, ma so di essere anche carismatica. L’ambizione però è un’altra cosa, è la cazzimma. No, non ce l’ho, io voglio solo stare sul prato sotto il mio albero di noce con il mio cane”.

L’attrice ha rivelato: “Ho un disturbo: la coprolalia l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali».

Diana Del Bufalo: “Voglio diventare madre”

Diana Del Bufalo è cresciuta in una famiglia con il papà architetto ed esperto di arte antica, mamma cantante lirica. Il fratello invece ha una galleria d’arte. Dunque l’arte è sempre stata nella sua vita: “Faccio un lavoro stupendo ma molto precario. Ho sempre fatto parte di questo ambiente e devo dire che mi è riuscito tutto molto semplice. “Amici” mi ha permesso di saltare la gavetta. Poi c’è il web: sono riuscita a emergere e ho continuato”. La Del Bufalo infatti è molto seguita e amata anche nei social: nel corso degli anni è diventata influencer e quotidianamente pubblica scatti e istanti delle sue giornate.

A lungo Diana è stata legata a Paolo Ruffini. Ora lui si è detto pronto a diventare padre e lei, al Corriere, ha commentato così: “Davvero? Sono contenta per lui, ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”.











