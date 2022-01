Paolo Sorge, lettera alla figlia Soleil “Tieni duro fino alla fine”/ “Splendi sempre”

Arriva per Soleil Sorge, nella Casa del Grande Fratello Vip, una carezza dal suo papà Paolo. Alfonso Signorini fa versare alla concorrente grosse lacrime quando le svela la lettera del suo papà. Questa recita così: “Soleil, luce dei miei occhi, eccomi qua. Sto bene e nonostante il gran freddo sono contento di essere vicino a te. Volevo dirti che Simba ogni giorno porta me e tuo nonno a fare delle lunghe passeggiate fino in piazza. Tua nonna al rientro ci tiene costantemente aggiornati su tutto ciò che ti accade nella Casa, chiaramente ci racconta tutto a modo suo. In questi giorni provo le tue stesse emozioni quando ti vedo costretta a tornare sempre sulle stesse dinamiche alle quali alcuni non si rassegnano del fatto che tu sei già oltre. Ricordati papi… è naturale avere dei momenti di sconforto ma questo in te non mi preoccupa perché tu sai quanto noi siamo abituati a rialzarci dopo ogni caduta. Tu che il sole ce lo hai dentro, continua a splendere, divertiti e facci divertire. Sono molto orgoglioso di te e di come gli insegnamenti e i valori ricevuti in famiglia si stiano evidenziando, rendendoti molto forte. Vorrei da te una promessa, quella di tenere duro fino a quando terminerà questa tua avventura.”

