Paolo Spalluto, compagno Catena Fiorello/ Avvocato, “voleva fare il veterinario”

Paolo Spalluto, chi è il compagno di Catena Fiorello

Catena Fiorello, scrittrice e autrice tv, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 26 gennaio, di Oggi è un altro giorno. La sorella di Rosario e Beppe Fiorello è legata da 15 anni a Paolo Spalluto, avvocato penalista di Lecce. Qualche anno fa, Catena annunciò le nozze, ma poi non se n’è saputo più niente: “Il mio fidanzato Paolo c’è ancora, ma io ho capito di non credere all’amore eterno. Scriva che voglio morire signorina per favore”, ha scherzato sulle pagine di Vanity Fair.

Emanuele Di Porto, chi è/ Nascosto in un tram per sfuggire al rastrellamento del 1943

Recentemente sul Corriere della Sera ha spiegato: “Paolo, essendo molto intelligente, in 15 anni, non mi ha mai chiesto di sposarlo. Ha sempre detto: se vuoi, ci sono. Fui io a dirgli: ho 50 anni, che dici, ci sposiamo? E lui: decidi tu. Poi cominciamo: dove ci sposiamo? In chiesa. E io: però senza invitati, se no siamo ridicoli. Insomma, abbiamo lasciato perdere”.

Enrico Beruschi/ Che fine ha fatto il comico di "Drive In"?

Perché Catena Fiorello e Paolo Spalluto non si sono sposati?

Paolo Spalluto compare spesso sui social della compagna Catena Fiorello: “Quando gli chiedevano cosa volesse fare da grande, lui rispondeva il veterinario. Poi ha fatto altro, ma gli animali ha continuato ad amarli immensamente, adottando persino un tritone abbandonato. Sarà per questo che me ne sono innamorata? Anche”, ha scritto la sorella di Rosario Fiorello Instagram in un post dedicato all’avvocato di Lecce. Prima di incontrare Paolo, Catena è stata legata ad Attilio, morto più di dieci anni fa: “Eravamo stati insieme tanto e anche se quando lui si è ammalato di carcinoma ci eravamo già lasciati ho seguito tutto il percorso della sua malattia, soffrendo”, ha raccontato su Vanity Fair.

LEGGI ANCHE:

Rosario, Anna e Beppe: fratelli di Catena Fiorello/ "Eravamo felici al massimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA