Paolo Villaggio, com’è morto?/ A causa complicanze del diabete “Si è curato poco e male”

Com’è morto Paolo Villaggio?

Paolo Villaggio è morto il 3 luglio 2017 all’età di 84 anni presso la casa di cura privata “Paideia” di Roma, a causa di complicanze respiratorie dovute al diabete. “Era un mese e mezzo che era ricoverato. Se n’è andato a poco a poco, non si è accorto di nulla”, ha spiegato la figlia Elisabetta ai microfoni di RaiNews 24. Villaggio era stato ricoverato prima all’Ospedale Gemelli dal 14 maggio al 9 giugno, e poi trasferito nella struttura di Collina Fleming. Poco prima dei ricoveri era riuscito a fare una serata a Capodistria, poi era sopraggiunta una forte infezione determinata dal diabete. Il figlio Pierfrancesco ha aggiunto: “Aveva il diabete. Si è curato poco e male. Era nel suo carattere. Lo sapeva ma non ha fatto niente per impedirlo”.

Maura Albites, mamma Elisabetta Villaggio/ "Fantozzi? Una noia, Paolo non era così"

Paolo Villaggio: il rapporto complesso con i figli Pierfrancesco e Elisabetta

“Ora è libero di nuovo di volare, di vagare con la sua mente, perché nell’ultimo periodo stava male. Dove è volato non lo sappiamo”, ha detto la figlia di Paolo Villaggio, davanti alla clinica Paideia dove il padre si è spento alle 6 del mattino del 3 luglio 2017. Nell’ultimo periodo l’attore non voleva stare da solo e la famiglia gli è stata sempre vicina.

Maura Albites, moglie Paolo Villaggio/ "Simpatico? A me non sembrava"

I due figli hanno ammesso che il loro rapporto con il padre non è sempre stato facile: “Mio padre era assente, come molti di quelli che fanno questo mestiere e ultimamente ho avuto occasione di stare vicino a lui, perché abbiamo lavorato insieme. E questo ci ha permesso di instaurare un rapporto che non c’era mai stato”, ha confessato Pierfrancesco. Anche la figlia Elisabetta ha parlato di un rapporto complesso che le “ha insegnato a essere più forte. Non era una persona semplice in senso assoluto”.

LEGGI ANCHE:

Milena Vukotic/ Il suo ricordo di Paolo Villaggio: "Nella vita non era Fantozzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA