Papa ai giovani “Mangiate meno carne per salvare ambiente”/ “Fermate autodistruzione”

Papa Francesco è vegetariano? Se lo chiede provocatoriamente Repubblica alla luce della lettera inviata ai partecipanti della Conferenza dei giovani dell’Ue a Praga, pur sapendo che in realtà consuma carne. Il Papa però ha esortato a ridurre il consumo della carne, in quanto danneggia il clima. Il Santo Padre si fa così nuovamente portavoce di un messaggio ambientalista, sottolineando l’importanza di un’alimentazione più sostenibile per il futuro globale. Non solo «è urgente ridurre il consumo non solo di carburanti fossili ma anche di tante cose superflue». Ma in alcune zone del mondo è anche «opportuno consumare meno carne: anche questo può contribuire a salvare l’ambiente», scrive il Papa, evidenziando le conseguenze degli allevamenti intensivi sul riscaldamento globale.

Papa Francesco invita a leggere l’Enciclica Laudato sì, se ancora non è stato fatto, perché «credenti e non credenti trovano motivazioni solide per impegnarsi in favore di una ecologia integrale». Il riferimento del Pontefice è all’Enciclica del 2015 nella quale ha affrontato temi come il cambiamento climatico, la mancanza d’acqua e la perdita della biodiversità. Inoltre, contiene parole nette proprio sul rispetto degli animali.

L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO PER L’AMBIENTE

Laudato sì è il testo programmatico più importante del pontificato del Papa, che lamenta il degrado e il riscaldamento globale, invitando tutti i popoli ad avviare «un’azione globale rapida e unificata». In uno dei passaggi chiave del testo che gli è valso la nomina a Persona dell’anno dall’associazione animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), ha scritto: «È contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita». Ma quelle di Papa Francesco non sono solo parole per quanto riguarda gli animali e il consumo di carne.

Predica bene, ma non razzola male il Santo Padre, che infatti conduce una dieta molto leggera e semplice, ricca di frutta e verdura, con proteine leggere provenienti soprattutto da legumi e formaggi freschi, poco vino e niente dolci. Solo una volta a settimana, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Papa si concede pesce o carne bianca. Questo smentisce le ipotesi sul fatto che sia vegetariano o addirittura vegano. La dieta è molto sobria, ma non priva di carne.











