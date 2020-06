Papa Benedetto XVI in visita al fratello ammalato/ “Georg Ratzinger sta molto male”

Tempra dura, anzi di più, quella dei due fratelli Ratzinger. Uno, il papa emerito, 93 anni; l’altro vescovo in pensione, ben 96. Nonostante questo i due vivono con forza la loro vecchiaia, solo Georg, il fratello più anziano, ha qualche acciacco. Per questo motivo Benedetto XVI si è recato a trovarlo nella sua residenza a Ratisbona in Germania, con un volo gentilmente offerto dal governo italiano. Accompagnato come sempre dal suo segretario privato, l’arcivescovo Georg Ganswein, da una infermiera, un medico e una delle suore laiche che si prendono cura di lui e alcune guardie di sicurezza tra cui il capo della Gendarmeria vaticana, Benedetto è arrivato a Monaco di Baviera alle 23 e 45 di ieri sera e da lì in auto con il vescovo Voderholzer ha raggiunto Ratisbona.

LE CONDIZIONI DI GEORG RATZINGER

Per quanto si sa, il papa emerito è ancora lì dal fratello, cosa che fa pensare che Georg sia più grave di quanto è stato comunicato. “Vi rimarrà il tempo necessario” ha comunicato la segreteria vaticana. I due fratelli sono molto legati, ordinati sacerdoti nello stesso giorno, il 29 giugno 1951. Quando nel 2008 la città di Castel Gandolfo volle offrire la cittadinanza onoraria a suo fratello, Benedetto XVI si espresse con queste parole: “Fin dalla nascita, mio fratello è stato per me non solo un compagno, ma anche una guida affidabile. Ha sempre rappresentato un punto di orientamento e di riferimento con la chiarezza e la determinazione delle sue decisioni”. Parole di grande affetto, nate in una circostanza lieta e che i sentimenti del momento rendono ancora più intense.



