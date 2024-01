Papa Francesco a ‘Che tempo che fa’ sul Nove/ Intervista tv da Fabio Fazio per la seconda volta: i temi

PAPA FRANCESCO DOMENICA TORNA OSPITE A “CHE TEMPO CHE FA” (PER LA SECONDA VOLTA)

«Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di “Che tempo che fa” sarà S. S. Papa Francesco»: così Fabio Fazio annuncia su X il ritorno del Santo Padre per un’intervista tv, la seconda a CTCF in meno di due anni ma la prima sul Canale Nove. Al via nella prima puntata dopo la pausa natalizia, domenica 14 gennaio Papa Francesco sarà intervistato da Fazio per fare il punto sul nuovo anno appena cominciato, con il tema dirimente della pace che resta al centro del Magistero di Bergoglio.

Fabio Fazio attacca ”La Rai contro di me”/ Arriva la secca replica Roberto Sergio

Non è ancora dato sapere se l’intervista a “Che tempo che fa” sarà registrata, se Papa Francesco sarà in presenza (difficile) o se più probabilmente verrà allestito collegamento in Vaticano come avvenne già nella precedente intervista al programma di Fazio Fazio lo scorso 6 febbraio 2022, all’epoca però in diretta tv su Rai3. Dopo il passaggio al canale privato di Nove, Fazio segna un “punto” importante nel palinsesto generalista, ottenendo l’ok del Santo Padre per un’intervista a tutto campo come già avvenuto negli ultimi anni per “Che tempo che fa”, per il Tg1 (lo scorso novembre) e il Tg5, oltre che per “A sua immagine” sempre su Rai1.

Fabio Fazio annuncio choc: "Fra 4 anni lascio la tv"/ "Smetto per dedicarmi alle cose che amo di più"

I POSSIBILI TEMI DELL’INTERVISTA DI FAZIO A PAPA FRANCESCO

Dalle 19.30 dunque domenica 14 gennaio sarà il Canale Nove ad ospitare all’interno di “Che tempo che fa” con Fazio Fazio l’intervista esclusiva a Papa Francesco, appena dopo le celebrazioni del Natale e del nuovo anno dove è stato ribadito l’importante appello di pace a tutta l’umanità. Nel recente discorso di auguri al Corpo Diplomatico in Vaticano, il Pontefice ha sottolineato i diversi “temi” cardine per il 2024 e il futuro della Chiesa: dall’insensatezza delle guerre ai grandi sconvolgimenti sociali, dall’attenzione per la famiglia fino alla sonora bocciatura della teoria gender e dell’utero in affitto.

Gino Cecchettin da Fabio Fazio: "Porterò avanti una battaglia per Giulia"/ "Lei e mia moglie la nostra luce"

Durante l’ultima intervista tv di Papa Francesco al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci erano emersi anche temi più intimi della sua infanzia, le testimonianze sulla vocazione e risposte dirimenti su punti nodali della fede cristiana come il celibato, le donne prete e il mondo LGBTQ. L’intervista di Fazio a Papa Francesco arriva tra l’altro a pochi giorni da una importante decisione presa dal Vaticano – con firma del Santo Padre – in merito alla benedizione delle coppie omosessuali: l’atto ha scatenato grandi polemiche, diviso alcuni cardinali e vescovi sulla materia e con ogni probabilità il tema potrebbe essere dibattuto anche nel corso della chiacchierata sul Nove di domenica prossima.

Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di @chetempochefa sarà S. S. Papa Francesco. pic.twitter.com/fxoJMQtkNW — Fabio Fazio (@fabfazio) January 9, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA