Santa Messa e Angelus Epifania 2024/ Diretta video: Papa Francesco celebra l’arrivo dei Ra Magi (6 gennaio)

EPIFANIA DEL SIGNORE, SANTA MESSA E ANGELUS CON PAPA FRANCESCO: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

A chiudere le celebrazioni liturgiche del Tempo di Natale 2023-2024 questa mattina Papa Francesco presiederà la Santa Messa per l’Epifania del Signore alle ore 10, seguita subito dopo dall’Angelus in Piazza San Pietro rivolto all’intera cristianità. I Re Magi, i doni al Bambin Gesù, la testimonianza della Sacra Famiglia e l’annuncio che il Messia è finalmente arrivato: la festa dell’Epifania è una dei momenti centrali della vita cristiana, oltre che l’ultimo appuntamento con Papa Francesco in questo lungo tempo di Natale-Capodanno.

EPIFANIA 2024/ "Se non sono io ad attendere Cristo, non c'è tradizione che tenga"

L’inizio della Santa Messa dell’Epifania avverrà alle ore 10 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, oltre alla consueta diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News, su RaiPlay e Tv2000.it: a seguire poi, alle ore 12, l’appuntamento con il tradizionale affaccio di Papa Francesco dal balcone in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus del Signore. Un anno fa la Santa Messa con Papa Francesco il 6 gennaio era giunta l’indomani dei funerali solenni per Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre 2022: in quell’occasione Papa Francesco ricordò le illuminanti riflessioni di Papa Ratzinger sulla centralità dei Magi nella festa dell’Epifania: «Il peregrinare dei Magi, “il loro pellegrinaggio esteriore – ha detto Benedetto XVI – era espressione del loro essere interiormente in cammino, dell’interiore pellegrinaggio del loro cuore” (Omelia per l’Epifania, 6 gennaio 2013)».

LA STELLA DEI RE/ Il film per ricordare il viaggio dei Magi

COS’È L’EPIFANIA E PERCHÈ I RE MAGI PORTANO I DONI AL SIGNORE

L’Epifania del Signore viene celebrata ogni 6 gennaio nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica e indica il viaggio e l’Adorazione dei “re Magi” fino al piccolo Gesù nato pochi giorni prima nella capanna di Betlemme: come spiegava Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa celebrata un anno fa, l’Epifania riflette la profonda correlazione tra il Cristo e una stella, quella che Scritture e arte cristiana hanno raffigurato come la “Stella Cometa”. «Come una stella che sorge (cfr Nm 24,17), Gesù viene a illuminare tutti i popoli e a rischiarare le notti dell’umanità. Con i Magi, alzando lo sguardo al cielo, anche noi oggi ci domandiamo: “Dov’è colui che è nato?” (Mt 2,2). Qual è, cioè, il luogo in cui possiamo trovare e incontrare il nostro Signore?», annunciava il Pontefice.

Supermercati aperti Epifania, oggi 6 gennaio 2024/ Consigli su dove andare: orari apertura e chiusura negozi

La traduzione diretta di “epifania” è “manifestazione divina, apparizione”: per questo la Chiesa celebra oggi la prima volta in cui il Figlio di Dio si manifesta all’umanità intera “rappresentata” dai tre Re Magi e dai pastori accorsi dopo il Natale nella mangiatoia di Betlemme. Le Sacre Scritture riportano come nel giorno dell’Epifania ebbe luogo la visita solenne, l’offerta dei doni e l’adorazione dei Magi, – Gaspare, Melchiorre e Baldassarre – i “dotti” autorevoli giunti da Oriente ed estranei fino a quel momento del mondo conosciuto di Palestina e Mediterraneo. L’Epifania è l’incontro “primo” tra divino e umano “permesso” dalla manifestazione di Cristo al mondo 2024 anni fa: un incontro che rende lieti chi ne viene “investito” e che cambia per sempre la storia dell’umanità.

OMELIA EPIFANIA DEL SIGNORE E ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DELLO SCORSO ANNO

«Dall’esperienza dei Magi, comprendiamo che il primo “luogo” in cui Egli ama essere cercato è l’inquietudine delle domande» raccontava Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa di Epifania 2023, esattamente 12 mesi fa in diretta tv e streaming dal Vaticano. Dall’inquietudine delle domande al “rischio del cammino” fino allo “stupore dell’adorazione”: questi i tre momenti nella storia cristiana dove Gesù si fa “manifesto”, in un’Epifania che svela il significato recondito del Mistero divino fattosi carne.

«Fratelli, sorelle, apriamo il cuore all’inquietudine, chiediamo il coraggio per andare avanti nel cammino e finiamo nell’adorazione! Non abbiamo paura, è il percorso dei Magi, è il percorso di tutti i santi della storia: ricevere le inquietudini, mettersi in cammino e adorare», ricordava ancora Papa Francesco nella Santa Messa del 6 gennaio scorso. Poco dopo durante l’Angelus in Piazza San Pietro il Pontefice espose i “tre veri doni dei Re Magi”, oltre ai celeberrimi oro, incenso e mirra di cui dà conto la Bibbia. «Il primo dono è il dono della chiamata. Mentre studiavano gli astri hanno avvertito la chiamata: Dio ci chiama attraverso le nostre ispirazioni e talenti più grandi. Si sono poi messi in cammino per quello che non conoscevano e non sapevano, erano aperti all’ignoto perché chiamati ad andare oltre», spiegò Papa Francesco introducendo poi anche gli altri due doni, ovvero il discernimento («cercano un Re e quindi vanno da Erode che però vuole usarli per eliminare il Messia. Ma i Magi non sono scemi: sanno distinguere tra la meta del percorso e le tentazioni avute nel cammino») e la sorpresa, «Incontrano Dio nella povertà: eppure non pensano di aver sbagliato, sanno riconoscere la sorpresa di Dio e la vivono con stupore adorandolo. Nella piccolezza riconoscono il dono di Dio, la grandezza nella piccolezza, il Signore si incontra così nell’umiltà, nel silenzio e nell’adorazione dei piccoli e dei poveri».

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA SANTA MESSA DELL’EPIFANIA E DELL’ANGELUS













© RIPRODUZIONE RISERVATA