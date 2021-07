Papa Francesco Angelus oggi 11 luglio/ Diretta streaming video: preghiera dal Gemelli

Papa Francesco, nonostante l’operazione subita esattamente una settimana fa, celebrerà comunque l’Angelus anche quest’oggi, domenica 11 luglio 2021, e lo farà dal decimo piano del Policlinico “Angelo Gemelli” di Roma e non dalla sua solita finestra, considerata la sua degenza prolungata presso la struttura nosocomiale capitolina a seguito dell’intervento programmato di stenosi diverticolare del sigma, che, peraltro, non è stato possibile condurre con la tecnica laparoscopica, come riportato anche da “Il Sussidiario” nei giorni scorsi.

Nonostante la location insolita, il Pontefice non salterà comunque il suo appuntamento domenicale con i fedeli, dopo avere condotto alcune “prove tecniche” giovedì 8 luglio, quando ha celebrato la Santa Messa all’interno di una piccola Cappella presente nei suoi appartamenti del “Gemelli” e a cui hanno preso parte tutte le persone che lo stanno assistendo. Da quando è stato nominato vescovo di Roma, è la prima volta che Bergoglio subisce un ricovero ospedaliero e si trova costretto a dire l’Angelus lontano da piazza San Pietro.

PAPA FRANCESCO, ANGELUS DOMENICA 11 LUGLIO DAL “GEMELLI”

Papa Francesco, durante l’Angelus di oggi, domenica 11 luglio 2021, dal decimo piano del Policlinico “Angelo Gemelli”, darà spazio alle letture tratte dal libro del profeta Amos (Am 7,12-15) e dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1,3-14). Spazio, successivamente, al Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13).

Vi proponiamo di seguito il testo completo: “In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: ‘Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro’. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano”.

