Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: la dignità del lavoro

Anche oggi, sabato 2 maggio 2020, Papa Francesco ci farà compagnia di buon mattino con la Santa Messa delle ore 7.00, celebrata dal Pontefice nella Cappella di Casa Santa Marta. L’appuntamento è fisso ogni giorno e in tempi di Coronavirus è particolarmente prezioso per i fedeli che aspettano di poter tornare a Messa nelle proprie parrocchie.

Nel frattempo, c’è l’opportunità di seguire le celebrazioni quotidiane di un “parroco” d’eccezione: ricordiamo allora ancora una volta che la diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e video streaming tramite RaiPlay e Vatican News YouTube sono dunque il modo per iniziare con la preghiera la nuova giornata insieme a Papa Francesco, che ogni giorno sviluppa un tema particolarmente significativo nella propria meditazione.

Ad esempio, nel corso di questa settimana a cavallo fra i mesi di aprile e maggio abbiamo avuto mercoledì 29 la festa di Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa e Patrona d’Europa. Mercoledì mattina dunque nella Santa Messa da Casa Santa Marta Papa Francesco aveva esortato tutti i cristiani a pregare “per l’Europa, per l’unità dell’Europa, per l’unità dell’Unione Europea: perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli”. Tema come sappiamo di stretta attualità nel pieno della pandemia di Coronavirus, che rischia invece di far prevalere i singoli interessi nazionali nell’azione dei vari governi.

PAPA FRANCESCO, SANTA MESSA IN SANTA MARTA: L’OMELIA DI IERI

Ieri invece il tema centrale della riflessione e della preghiera di Papa Francesco nel corso della Santa Messa del mattino a Santa Marta era stata naturalmente la festa di San Giuseppe lavoratore. Nella Giornata dei lavoratori, queste le parole di Francesco nel saluto iniziale: “Preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo”.

Il tema del lavoro è stato poi approfondito da Papa Francesco anche nell’omelia: nel giorno di San Giuseppe, patrono di tutti i lavoratori, il Santo Padre ha ribadito come il valore del lavoro vada oltre il pur necessario guadagno. Il passo della Genesi in cui si descrive la creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio ci indica infatti che “Dio consegna la sua attività, il suo lavoro, all’uomo, perché collabori con Lui. Il lavoro umano è la vocazione ricevuta da Dio e rende l’uomo simile a Dio perché col lavoro l’uomo è capace di creare. Il lavoro dà la dignità. Dignità tanto calpestata nella storia”.

Papa Francesco è allora durissimo nel sottolineare le tante ingiustizie: “Ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora, è calpestare la dignità umana. Si abbassa il livello e si finisce in quella tensione di dittatore-schiavo. Invece, la vocazione che ci dà Dio è tanto bella: creare, ri-creare, lavorare. Ma questo si può fare quando le condizioni sono giuste e si rispetta la dignità della persona”.





