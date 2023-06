Papa Francesco, diretta video intervista A Sua Immagine/ “In pace si guadagna, in guerra si perde tutto”

“La forza della vita“, questo il titolo dello speciale di A Sua Immagine con l’intervista in studio di Papa Francesco che va in onda alle ore 09:40 su Rai 1. Per la prima volta nella storia, un Pontefice è stato ospite in un programma televisivo. Dunque, si tratta anche di un evento storico, oltre che di un’occasione per il Santo Padre di affrontare grandi temi legati a questo momento, a partire dall’appello per la pace. Bergoglio si sofferma anche sulle difficoltà dell’esistenza quotidiana, oltre che sull’aggressività che pervade la vita sociale. Ma trova spazio anche una riflessione sulla comunicazione e l’informazione, in particolare sul ruolo che devono svolgere in questo scenario. L’incontro, realizzato a Saxa Rubra, è caratterizzato da una meditazione scandita su alcune parole chiave, che sono ispirate ai temi del Rosario e riassunte in alcune contrapposizioni: gloria e sconfitta, abbraccio e dolore, luce e ombra, gioia e inquietudine.

In studio, oltre alla conduttrice Lorena Bianchetti, anche don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, e suor Agnese Rondi del Cottolengo. Sono due delle “mani” con cui la Chiesa realizza la sua missione, quella cioè di stare sempre al fianco degli ultimi. Dopo aver ascoltato diverse testimonianze raccolte dal programma, nato 26 anni fa dalla collaborazione tra la Rai e la Conferenza episcopale italiana (Cei), Papa Francesco offre anche una riflessione sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui è nata e sulla “voce” di Maria nel mondo contemporaneo.

ANTICIPAZIONI INTERVISTA “A SUA IMMAGINE” AL PAPA: DALLA PACE ALLA MALATTIA

“Con la pace si guadagna sempre, forse poco, ma si guadagna“, afferma Papa Francesco, come emerso dalle anticipazioni fornite da La Vita in Diretta. Parole accorate contro la guerra, con cui “si perde tutto, tutto. I cosiddetti guadagni sono perdite“. C’è anche un passaggio sulla malattia: “Una cosa che ho imparato, quando ho avuto quella malattia a 21 anni, è che davanti al dolore soltanto i gesti servono, non le parole“. L’intervista è stata organizzata nei mesi scorsi da don Marco Pozza, ma poi è stata rinviata per il ricovero di Bergoglio. “È stata una gioia. Ho cercato di fare di tutto per non farmi prendere dall’emozione, era una situazione immensa, quindi volevo godermela fino alla fine“, le parole emozionate di Lorena Bianchetti a La Vita in Diretta, in vista della messa in onda dell’intervista di A Sua Immagina a Papa Francesco. Don Marco Pozza invece ha parlato del momento in cui ha condotto in auto il Santo Padre a Saxa Rubra: “È imbarazzante, mi sembrava di vivere una pagina del Vangelo. Come cristiano, non come prete, penso di aver toccato con mano un aspetto del cristianesimo: quando tu manchi a Dio, si fa trovare sotto casa. Per me è stata una grandissima soddisfazione, questo è un dono che è stato fatto. Non è semplice prendere la bellezza e metterla in uno schermo televisivo“.

Il sacerdote ha raccontato anche di essere definito enfant terrible da Bergoglio: “Diciamo che questa è la più pulita… C’è questo rapporto per il quale ringrazio Dio, io sono frutto della sua misericordia. Sono stato aiutato in un momento terribile, non mi serviva la spiritualità di una guida, ma l’umanità. Anche questo affetto mi aiuta molto quando rientro dentro quella terra faticosa, il carcere, per sapere che non sono da solo, ma sono quasi il braccio di un Dio, di una Chiesa, che cerca di tenere accesa la speranza“. Infine, tra le anticipazioni c’è pure una sulla simpatia del Pontefice: “Oltre ad avere umanità e spiritualità, ha anche questa ironia, che è un caposaldo del suo magistero e lo rende unico. Ci sono dei momenti in cui si evince“, rivela la conduttrice.

Con l’intervista ad A Sua Immagine il Santo Padre conferma la sua apertura nei confronti del mezzo televisivo. Infatti, durante il suo pontificato, Papa Francesco ha presenziato come ospite a diversi programmi, ma sempre in collegamento. In occasione della festa di Natale ha rilasciato una lunga intervista a Canale 5, nel febbraio del 2022 aveva partecipato a Che Tempo che fa, nelle scorse settimane ha avuto un faccia a faccia con don Davide Banzato ne I viaggi del cuore. Oggi, invece, va in onda l’intervista di A Sua Immagine, un appuntamento registrato, ma che si può seguire in tv su Rai 1 alle ore 09:40. Inoltre, è disponibile in video streaming grazie all’app Raiplay, con cui potete seguire l’intervista tramite pc (cliccando qui), tablet e smartphone.

