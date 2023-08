Papa Francesco e la missione di pace, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro con Zuppi, Bonfanti, Scholz

TESTIMONIANZE SULLE ORME DI PAPA FRANCESCO: L’INCONTRO AL MEETING DI RIMINI CON IL CARDINALE MATTEO ZUPPI

Alle ore 15 oggi domenica 20 agosto si terrà l’incontro principale di questo primo giorno di Meeting Rimini 2023 dedicato all’amicizia: “Fratelli Tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco”, un evento dove il grande ospite è il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI e arcivescovo di Bologna. Dopo aver celebrato la Santa Messa di apertura del Meeting, l’inviato speciale per la missione di pace per la guerra in Ucraina racconterà alla platea di Rimini lo stretto legame tra l’enciclica di Papa Francesco e l’invito ad una pace mondiale in tempi così duri.

Per chi sarà presente in Fiera Nuova di Rimini, l’appuntamento con l’incontro centrale di questa prima giornata è previsto per le ore 15 presso l’Auditorium Isybank D3: per chi invece seguirà da casa o da remoto, è disponibile la diretta streaming video sul canale YouTube “Meeting di Rimini”. Intervengono come ospiti all’incontro in D3:

– S.Em. Card. Matteo Zuppi, Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna

– Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco

– Vittorio Bosio, Presidente Centro Sportivo Italiano (CSI)

– Regina De Albertis, Direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza

– Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro

– modera Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

CARD. ZUPPI AL MEETING RIMINI 2023: L’AMICIZIA, IL PAPA E LA MISSIONE DI PACE PER L’UCRAINA

Nell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti” viene riassunto in maniera chiara la proposta e le esortazioni del Santo Padre per promuovere «la fraternità e l’amicizia sociale»: 10 anni dopo l’elezione di Papa Bergoglio al soglio Pontificio, il Meeting di Rimini dialoga con il cardinale Zuppi per provare a capire meglio la fecondità del messaggio di pace scelto fin dall’inizio del Pontificato di Francesco.

Educazione, integrazione, misericordia i tre “asset” principali del messaggio bergogliano che si intersecano con il tema di questa edizione numero 44 del Meeting di Rimini 2023 – dal titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” – e soprattutto con la “missione di pace” avanzata dallo stesso Papa Francesco per provare a raggiungere la tregua nel conflitto fra Ucraina e Russia. «A partire da queste testimonianze il dialogo con il presidente della CEI, Cardinal Matteo Maria Zuppi, metterà in luce aspetti fondamentali per la costruzione di una amicizia sociale e della pace in un mondo sempre più segnato da solitudini, disuguaglianze, frammentazioni e conflitti», rileva il Meeting di Rimini presentando l’incontro di oggi.













