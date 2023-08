SANTA MESSA MEETING RIMINI 2023/ Video omelia Card. Zuppi: “amicizia e amore le ‘armi’ contro la guerra”

L’OMELIA DEL CARDINAL ZUPPI AL MEETING DI RIMINI

L’amicizia, l’amore e le “armi” contro l’indifferenza e le guerre: di questo e di tanto altro ha sottolineato in apertura del Meeting Rimini 2023 il cardinale Matteo Maria Zuppi, con l’omelia della Santa Messa che ha dato il via libera ufficiale alla 44esima edizione della kermesse. «Viviamo questi giorni con tanti testimoni del passato, che qui ci coinvolgeranno, e con tanti testimoni del presente per essere anche noi testimoni, in un tempo fortemente e pericolosamente individualistico, con le tante patologie che l’individualismo chiama», ha detto l’arcivescovo di Bologna nella Santa Messa del Meeting.

Un invito che si unisce a quello di Papa Francesco nel suo messaggio giunto a Rimini dal Vaticano: «andare fino ai confini della terra. È ad abolita l’estraneità affinchè di fronte alle tragedie delle guerre, del male, al mondo ostile e indifferenze perché non amico», non dobbiamo vergognarci a chiedere, «a essere insistenti nella preghiera e nell’amicizia con tutti, per cambiare la storia e il mondo». Dalla guerra all’invidualismo, Zuppi punta il dito contro gli odi e i razzismi d’ogni specie che «non sono mai innocui e armano cuori, menti e mani». Nell’intervista esclusiva al “Sussidiario”, anticipando i contenuti dell’incontro sulla “Fratelli Tutti” di questo pomeriggio al Meeting, il cardinale Zuppi lancia un deciso appello all’Europa affinché aiuti l’iniziativa di pace di Papa Francesco, dato che finora non è avvenuto: «la vera domanda non è dove è finito Dio, ma dov’è finito l’uomo». «È proprio vero che l’esistenza umana è un’amicizia inesauribile», dice ancora il presidente della CEI al Sussidiario, perché «Inesauribile è l’amicizia di Dio per l’uomo. Fratelli tutti lo siamo davvero: il Signore ci ha fatto membri dell’unica famiglia umana. Riconoscerci fratelli tutti è fare la volontà originale di Dio».

SANTA MESSA DI APERTURA DEL MEETING RIMINI 2023: INFO DIRETTA VIDEO E STREAMING

Si apre come da tradizione la domenica l’edizione del Meeting di Rimini 2023 con la celebrazione della Santa Messa per tutti gli ospiti e i lavoratori in Fiera Nuova: per la 44esima edizione, le celebrazioni sono presiedute dal Card. Matteo Maria Zuppi a partire dalle ore 11 presso l’Auditorium Isybank D3.

Per consentire l’ingresso alla Santa Messa per tutti i presenti, la Fiera aprirà eccezionalmente alle ore 10: è possibile seguire la Santa Messa in presenza così come in collegamento online, tramite la diretta video streaming offerta dal canale YouTube del Meeting di Rimini (qui sotto il link dalle ore 11). La Santa Messa di apertura del Meeting è presieduta per l’appunto dal cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, concelebra S.E. Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini. È possibile poi partecipare alla Santa Messa in presenza anche con il collegamento diretto all’Auditorium presso la Sala Neri Generali-Cattolica, sempre all’interno della Fiera Nuova di Rimini.

MEETING RIMINI 2023, LA SANTA MESSA CON IL CARDINALE ZUPPI: L’AMICIZIA E LA PACE

La Santa Messa con il Card. Zuppi apre un’edizione, quella 2023 del Meeting di Rimini, che da oggi 20 agosto fino al 25 agosto ospiterà in Fiera Nuova incontri, mostre, testimonianze e spettacoli con un tema principale suggerito dal titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Celebrando la Santa Messa di apertura anche dello scorso anno, il Presidente dei vescovi italiani aveva sottolineato nell’omelia come «la gloria degli uomini è spesso penosa, artefatta, traditrice dell’umanità stessa per chi la esibisce e per chi la insegue», mentre quella di Dio, invece, «è in chi ha visto il suo angolo del mondo raggiunto dalla preferenza che sceglieva proprio lui».

In questo particolare anno 2023 l’arcivescovo Zuppi è stato investito da Papa Francesco del ruolo di inviato speciale per la missione di pace del Vaticano per la guerra ancora in corso in Ucraina: di questo parlerà infatti nell’incontro del pomeriggio al Meeting di Rimini dopo la Santa Messa di apertura. Nell’evento dal titolo “Fratelli Tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco”, il cardinale Zuppi con altri ospiti (moderati da Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli) alle ore 15 in Auditorium Isybank D3 unirà l’invito del Santo Padre alla pace mondiale con il tema così attuale scelto quest’anno dal Meeting, ovvero il rapporto tra l’esistenza e un’amicizia umana che impedisca il conflitto.

