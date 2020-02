“PAPA FRANCESCO HA IL CORONAVIRUS”/ Ma è fake news: salta la Messa per raffreddore

La stampa estera sta andando a nozze con la notizia che papa Francesco, a causa di un forte raffreddore, ha annullato stamane la liturgia di inizio Quaresima, rimanendo nel suo appartamento di Santa Marta. “Breaking news” hanno intitolato i maggiori siti inglesi, chiedendo se Bergoglio sia stato contagiato dal coronavirus dopo che ieri, nel corso dell’udienza del mercoledì, era sceso in mezzo alla folla come suo solito, dando la mano, accarezzando e anche baciando alcuni bambini. Subito è stato scritto che il pontefice non avrebbe dovuto toccare la gente, visto il diffondersi del virus in Italia, oggi poi la notizia che è raffreddato.

IL PAPA ANNULLA LA MESSA DI INIZIO QUARESIMA

In realtà non ha annullato tutti gli impegni del giorno. Ha infatti ricevuto nell’auletta dell’Aula Paolo VI i membri del Global Catholic Climate Movement. La messa di stamane invece doveva tenersi a San Giovanni in Laterano, con i membri del clero romano in cui Francesco avrebbe anche dovuto confessare diversi di loro. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha fatto sapere che il papa soffre di “una lieve indisposizione per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta”. Naturalmente tutti i fedeli rivolgono un pensiero a lui, con i suoi 83 anni si spera che la cosa si risolva al più presto. Già nella giornata di ieri, durante l’udienza generale in Piazza San Pietro nella mattina, e nel corso della processione e della messa nel pomeriggio all’Aventino per il Mercoledì delle Ceneri, il Santo Padre aveva mostrato segni di un’indisposizione da raffreddamento, aveva la voce debole e rauca e respiro affaticato e frequenti colpi di tosse durante la processione tra la chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino e la Basilica di Santa Sabina.

