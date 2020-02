Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie, 474 infetti, primo caso in Puglia

Come ogni mattina, dobbiamo aggiornare il numero di nostri connazionali positivi al coronavirus. L’ultimo dato parla di 474 persone che hanno contratto il virus, mentre i decessi sono rimasti fermi, fortunatamente, a quota 12. Questa è senza dubbio una buona notizia, tenendo conto che nelle ultime 24 ore le vittime sono diminuite, dopo il “boom” dei precedenti due giorni. Tornando agli infetti, la regione Lombardia continua ad essere quella più contagiata, con 258 casi, seguita dal Veneto a quota 87, con l’Emilia Romagna in terza posizione a 47. La Liguria insegue a 16, mentre Lazio, Piemonte, Marche e Sicilia sono ferme a 3, con due in Toscana, uno in Alto Adige e uno in Puglia. Quest’ultimo caso è senza dubbio il più recente e nel contempo il più significativo, in quanto rappresenta il secondo paziente malato al sud. Come riferisce Repubblica si tratta di un 43enne originario di Torricella, provincia di Taranto, e che nei giorni scorsi si trovava nella zona rossa di Codogno. L’uomo si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Moscati di Taranto, ed è in buone condizioni con sintomi influenzali.

CORONAVIRUS ITALIA, AGGIORNAMENTI: “PAZIENTE 1” STABILE

A seguito della scoperta del primo paziente pugliese, il governatore della regione, Michele Emiliano, ha disposto la chiusura delle scuole nella provincia di Taranto. Intanto sono arrivati aggiornamenti in merito al cosiddetto paziente 1, il 38enne di Codogno, provincia di Lodi, che avrebbe contratto per secondo il coronavirus. Le sue condizioni restano gravi ma comunque stabili, mentre la moglie, incinta di otto mesi e anch’essa infetta, sta rispondendo bene e la sua gravidanza non è affatto a rischio. “Con la fiducia della comunità scientifica e i provvedimenti necessari supereremo tutti insieme questa emergenza, l’Italia è più forte del nuovo coronavirus”, le parole di Roberto Speranza, ministro della salute, “sarà decisivo il comportamento individuale di ognuno di noi: seguire le regole di igiene e dell’Iss è fondamentale per vincere questa sfida”. Infine, novità dal mondo dello sport, quattro partite di B, Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Entella-Crotone e Venezia-Cosenza, verranno disputate a porte chiuse.

