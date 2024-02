Papa Francesco ha l’influenza: “Annullate le udienze di oggi”/ A rischio anche l’Angelus

Nuovo problema di salute per Papa Francesco. Il Santo Padre ha preso l’influenza di conseguenza è stato costretto ad annullare gli impegni previsti nelle prossime ore. Stando a quanto riportato in questi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, Papa Francesco non ha nulla di grave, come trapela dalla Santa Sede, ma in via precauzionale si è preferito annullare le udienze di oggi. Nel corso della giornata, poi, si valuterà il da farsi e capire soprattutto se l’Angelus della domenica in piazza San Pietro si terrà o meno.

La notizia dell’influenza di Papa Francesco è stata resa nota dalla sala stampa vaticana attraverso una nota ufficiale in cui si legge: «A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi». Il comunicato della sala stampa della Santa Sede precisa inoltre che l’Angelus di domani «va confermato». Attendiamo quindi aggiornamenti nel corso della giornata per capire se Papa Francesco presenzierà in pubblico domani, nel frattempo, nella giornata di ieri, il Santo Padre ha concluso gli Esercizi spirituali di Quaresima in Vaticano, chiudendo una settimana di ritiro durante il quale gli impegni del pontefice erano stati sospesi, compresa l’udienza generale di mercoledì.

PAPA FRANCESCO HA L’INFLUENZA: L’ULTIMO MALANNO LO SCORSO NOVEMBRE

In questo periodo, cominciato domenica 18 febbraio e chiusosi appunto venerdì 23, il Papa è stato impegnato in un momento di raccoglimento e preghiera dell’anno liturgico che così come gli altri anni ha voluto che lui e i collaboratori della Curia Romana, vivessero a livello personale.

Il Pontefice era stato colpito da influenza a fine novembre, stato di malessere che si era aggravato in bronchite: in quell’occasione tenne comunque l’Angelus ma in video, di conseguenza non è da escludere che anche domani si utilizzi lo stesso escamotage: attendiamo notizie più certe.

