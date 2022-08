Papa Francesco/ “La gente preferisce l’affetto dei cani a quello dei figli, perchè…”

Papa Francesco e l’affetto programmato. Questo uno dei temi trattati dal pontefice quest’oiggi, ricevendo in udienza il Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane. Bergoglio ha parlato dell’inverno demografico europeo e non ha utilizzato troppi giri di parole: “Invece dei figli preferiscono avere cani, gatti, che è un po’ l’affetto programmato: io programmo l’affetto, mi danno l’affetto senza problemi. E se c’è dolore? Beh, c’è il medico veterinario che interviene, punto”.

Papa Francesco/ "Gestione esclusiva del patrimonio della Santa Sede allo Ior"

Per Papa Francesco questa è una cosa molto brutta e ha voluto rivolgere un invito alle suore Canossiane, come riportato dai colleghi di Repubblica: “Per favore, aiutate le famiglie ad avere dei figli. È un problema umano, e anche un problema patriottico”.

PAPA FRANCESCO, IL MONITO CONTRO IL CHIACCHIERICCIO

Nel corso del suo intervento, Papa Francesco ha invitato le suore a mettere a bando al chiacchiericcio e ha sottolineato che le donne dovrebbero parlare come Maria, la donna della Parola, la discepola: “Guardando a lei, e anche dialogando con lei nella preghiera, potete imparare sempre nuovamente che cosa significa essere ‘donne della Parola’. Che non ha niente a che vedere con ‘donne del chiacchiericcio’”. Non ci sia chiacchiericcio tra di voi, l’invito del pontefice argentino. Un altro punto toccato da Papa Francesco è legato al lamento, il Santo Padre ha richiamato le suore ad accantonarlo: “Nessuna di voi è ‘suor lamentela’, ma la tentazione di lamentarsi, di criticare: questo fa male al corpo, fa male. “Ma, Padre, a me viene!”. E tu vai, dillo alla persona: “Tu hai questo difetto”; o se no dillo a chi può porre rimedio. Ma cosa guadagni tu ad andare dalle sorelle e dire: “Ma guarda questo, questo, questo”! Questo è chiacchiericcio, che fa tanto male e fa morire la Parola di Dio”.

Perdonanza Celestiniana 2022, programma 23-30 agosto/ Papa Francesco apre Porta Santa

LEGGI ANCHE:

Concistoro Papa-Cardinali: “qualcosa accadrà il 30 agosto”/ Rumors su riforma e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA