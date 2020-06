Papa Francesco, lettera ad Alex Zanardi/ “Hai dato forza a chi l’aveva perduta”

Papa Francesco ha scritto ad Alex Zanardi. Una breve lettera, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, con la quale il Santo Padre ha voluto augurare una pronta guarigione al bolognese che, come sappiamo, lo scorso venerdì è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale mentre era impegnato in una staffetta di handbike. Le sue condizioni sono stabili, ma restano molto gravi; Francesco si è mosso in prima persona volendo lasciare un messaggio a Zanardi, una persona che abbiamo imparato a conoscere per la sua straordinaria forza mentale e la serenità e letizia con cui ha affrontato tutti gli episodi della vita, sapendosi reinventare dopo quel terribile schianto che, nel settembre 2001, gli ha portato via entrambe le gambe. Il Papa ha rimarcato proprio questo: “La sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso”.

LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO AD ALEX ZANARDI

Le parole del Papa rimarcano la possibilità e la certezza che anche un imprevisto serissimo, come quello occorso ad Alex Zanardi sulla pista in Germania, possa non avere l’ultima parola: “Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilità una lezione di umanità”. Una speranza che nasce quando tutto sembra negativo, che permette di essere protagonisti della vita, aggredendola con la consapevolezza di sapersi e potersi reinventare. Infatti Papa Francesco prosegue: “Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta”, un tema ricorrente in un’epoca nella quale tante persone hanno sofferto, sono morte o hanno incontrato parecchie difficoltà a causa della pandemia da Coronavirus. Francesco esprime vicinanza a Zanardi e alla sua famiglia, e poi conclude: “Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente”, e noi speriamo davvero, associandoci alle parole del Santo Padre, che Alex riesca a vincere anche questa durissima battaglia e possiamo tornare a vederlo sorridere.



