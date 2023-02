Papa Francesco, nuovo libro: “Cerca il tuo orizzonte”/ Da abusi a guerra: “rialzarsi”

IL 21 FEBBRAIO ESCE IL NUOVO LIBRO DI PAPA FRANCESCO “CERCA IL TUO ORIZZONTE”

Il prossimo 21 febbraio uscirà il nuovo libro di Papa Francesco nato dal dialogo con Don Davide Banzato, “Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi” (edito PIEMME con LEV): l’esperienza di una semplice chiacchierata all’interno del programma “I viaggi del cuore” – che andrà in onda il prossimo sabato 18 febbraio alle ore 8.45 su Canale 5 – ha portato alla nascita del libro dove Papa Francesco, dialogando con il giovane sacerdote di “Nuovi Orizzonti” (associazione internazionale fondata da Chiara Amirante), mette a tema i disagi e le fatiche della contemporaneità.

Card. Bertone: "Ratzinger voleva ritirarsi nel 2012"/ "Provai a farlo desistere"

Dieci domande in tutto sui temi affrontati tra i più disparati: la solitudine, l’indifferenza, la crisi di fede, ma anche la paura e la povertà, fino ad arrivare alla guerra, alla lotta agli abusi pedofili e la forte crisi economica. «Papa Francesco ti fa sentire davvero persona. È il Papa, certamente. Ma poi, senza che te ne renda conto, ti fa sentire alla pari, con la comprensione, l’autenticità di un uomo che ti vuole bene e basta, per quello che sei, senza se e senza ma», spiega Don Davide Banzato presentando il nuovo libro e l’intervista con Papa Francesco. L’esperienza nasce da un’intuizione del sacerdote di “Nuovi Orizzonti” che ammette «Se avessi in modo inaspettato la possibilità di fare qualsiasi domanda a papa Francesco – come a me è successo – in un dialogo spontaneo, quali domande gli faresti?».

DOPO MELONI-MACRON/ L'ombra dell'eurovoto sullo "schiaffo di Parigi"

PAPA FRANCESCO DIALOGA CON DON DAVIDE BANZATO: “SERVE RIALZARSI”

10 domande per 10 anni di Pontificato: Papa Francesco nel suo nuovo libro “Cerca il tuo orizzonte” prova ad approfondire il rapporto intrinseco tra la sua esperienza di fede e le problematiche legate all’umanità di oggi. «Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti? Tante volte, succede che la gente non riesca a scorgerli. E si sente un po’ male perché non osserva, non sa guardare e cercare quegli orizzonti. Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza», dice Papa Francesco rispondendo alle domande di Don Davide Banzato.

SCIENZAinDIRETTA/ Papa Benedetto XVI e il suo insegnamento per tutti

Come spiegano da “Nuovi Orizzonti”, le parole del Papa accompagnano lettori e fedeli in un vero «viaggio del cuore», dove il cammino intenso dettato dal Santo Padre «non privo di ostacoli e luoghi oscuri ma capace di mostrarci che, per ognuno, è sempre possibile gettare l’ancora della speranza nel mezzo della tempesta, aprire una finestra e scorgere l’orizzonte di un domani più sereno».













© RIPRODUZIONE RISERVATA