Papa Francesco si dimette?/ “Nel 2025 non ci sarò più”: battuta riaccende dibattito

Torna di moda l’ipotesi dimissioni di Papa Francesco, questa volta per una battuta. A riaccendere il dibattito ci ha pensato monsignor Giuseppe La Placa. Il motivo? Una frase attribuita al pontefice in occasione dell’udienza privata tenutasi due giorni fa. Come riportato da Il Messaggero, Bergoglio, rispondendo all’invito in Sicilia per festeggiare un’importante ricorrenza, si sarebbe lasciato andare ad una frase sibillina…

Queste le parole di monsignor Giuseppe La Placa riportate dal quotidiano capitolino: «Ho invitato il Papa a visitare Ragusa in occasione del settantacinquesimo anniversario della fondazione della Diocesi nel 2025 e il Santo Padre ha fatto un sorriso e un cenno di assenso e con una battuta mi ha risposto dicendo che nel 2025 sarà Giovanni XXIV a fare quella visita…». Parole che non sono passate inosservate a molti…

PAPA FRANCESCO E LE VOCI SULLE DIMISSIONI

La rivelazione del vescovo di Ragusa ha ravvivato le voci sul futuro di Papa Francesco, con molti retroscenisti già certi dell’imminente passo indietro del pontefice causa età e salute un po’ traballante. Stando ai fatti, però, Bergoglio ha sempre smentito le ricostruzioni giornalistiche. L’ultima risale ad appena un mese fa: «L’ipotesi di lasciare il soglio pontificio non mi è mai passata per la mente». «Certe voci mi arrivano i ritardo, non ne avevo nemmeno idea», aveva aggiunto: «Non guardo la televisione. Nel corso della giornata ricevo una relazione sui fatti del giorno, ma ho scoperto molto più tardi, alcuni giorni più tardi, che giravano voci delle mie dimissioni. Ogni volta che un Papa sta male c’è un vento, un uragano, di conclave».

