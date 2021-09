PAPA FRANCESCO: “TUTTO IL MONDO ABBIA ACCESSO AL VACCINO” / “Così oltre la tempesta”

Papa Francesco torna a prendere posizione a favore del vaccino e invita i governi del Pianeta, soprattutto quelli dei Paesi più ricchi, ad attivarsi affinché il siero raggiunga anche le popolazioni più povere. Lo fa nel libro “Oltre la tempesta” scritto da Fabio Marchese Ragona, il vaticanista di NewsMediaset che qualche mese fa lo aveva intervistato in esclusiva per Canale 5 nella sua casa a Santa Marta. Nel messaggio introduttivo del volume, edito da Bur-Rizzoli ed uscito oggi nelle librerie, il Papa ricorda che “la vera sfida adesso è impegnarsi perché tutti nel mondo abbiano lo stesso accesso al vaccino“. Il Santo Padre ha aggiunto: “Noi ai capricci per la dose più famosa“. L’autore ha precisato come il libro sia nato “per diffondere ancora meglio il messaggio di papa Francesco e per fare un passo in avanti“.

PAPA FRANCESCO: “TUTTO IL MONDO ABBIA ACCESSO AL VACCINO”

Tra le parole chiave pronunciate nel corso di quell’intervista da Papa Francesco, e che nel libro di Marchese Ragona vengono riprese con una riflessione ancora più approfondita, troviamo unità, pandemia, vicinanza, guerra, pace, bambini. Il Pontefice nel messaggio introduttivo lancia il suo monito: “Non ci siano facili guadagni dal vaccino, sia gratuito per tutti“. Poi aggiunge: “La barca non affonderà se tutti ci impegniamo a tenerla a galla. Per resistere, per andare oltre la tempesta“. Un chiaro riferimento, quest’ultimo al titolo del volume di Marchese Ragona. L’autore ha coinvolto diverse personalità di spessore: “Dal premio Oscar Giuseppe Tornatore all’alto commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, fino alla cantante NOA. Tutti loro approfondiscono alcuni temi toccati dal pontefice nel corso dell’intervista“.

