Papu Gomez si trasforma/ Video, onda energetica per tornare in campo

Il Papu Gomez non smette si sorprendere e sui social network pubblica un video in cui si trasforma per tornare in campo. Lo vediamo camminare tranquillo per i corridoi di un albergo e poi improvvisamente trasformarsi come sotto l’impeto di un’onda energetica stile Dragon Ball, per tornare finalmente ad essere un calciatore vero. Infilata nuovamente la maglia 10 della Dea il calciatore argentino è pronto a dire la sua. Durante questo difficile periodo storico, condizionato dal Coronavirus, il ragazzo ha dato una scossa importante ai tifosi di tutto il mondo, portando sui social sempre allegria e voglia di far sorridere tutti. In realtà ovviamente anche per lui non è stato un periodo facile che gli ha impedito, fino a questo momento, di fare ciò che più gli piace e cioè scendere in campo per far divertire fan e tifosi.

Papu Gomez si trasforma, l’Atalanta vola sognando l’Europa

I tifosi dell’Atalanta sperano che la trasformazione di Papu Gomez permetta alla Dea di chiudere questa stagione particolare con grandi risultati. Fuori dalla Coppa Italia la Dea dovrà aspettare il 21 giugno quando alle 19.30 ospiterà tra le mura amiche dell’Atleti Azzurri d’Italia il Sassuolo. Il primo tassello da completare sarà quella qualificazione alla prossima Champions League che passerà nella corsa per non rimanere troppo staccati da Juventus, Lazio e Inter e non farsi avvicinare da Roma, Napoli e Milan. Ad agosto poi si tornerà in campo per un sogno che sembrava impossibile ma che dalle parti di Bergamo vogliono cullare fino alla fine, la Champions League. Con la nuova formula dei probabili scontri diretti tutto potrà succedere e chissà che non sia proprio il Papu ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Video, la trasformazione di Gomez





