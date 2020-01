Paquetà via dal Milan?/ Calciomercato news: i francesi del Psg ci provano e Pioli…

Sarà certo un mese caldissimo per Lucas Paquetà, visto in partenza dal Milan in questa finestra di calciomercato invernale: il brasiliano infatti è stato messo nella lista dei possibili partenti da Milanello in questo mese di gennaio, ma pure l’ex Flamengo non pare grandemente intenzionato a lasciare i colori rossonero. L’esterno offensivo in questo avvio di stagione ha convinto solo a sprazzi e lo stesso Stefano Pioli in una recente intervista al Corriere della Sera, pare gli abbia lanciato un ultimatum, pur riconoscendo il valore e l’impegno del Brasiliano: “Lavora con impegno e generosità, ma deve diventare più determinante: che significa che o fa gol o deve fare gol”. Insomma il Milan ha bisogno di riscattarsi in questa seconda parte della stagione e potrebbe anche doverlo fare senza Paquetà se questo non farà il passo in più che lo stesso allenatore rossonero gli chiede.

CALCIOMERCATO MILAN, PAQUETA’ AI SALUTI?

A complicare la situazione di Lucas Paquetà a Milanello è poi l’interesse del Psg proprio per il brasiliano, manifestato negli ultimi giorni di dicembre. Secondo le ultime indiscrezioni pare che la dirigenza del club francese abbia messo l’ex Flamengo nel proprio mirino ma certo la dirigenza rossonera è un poco restia a separarsi dal giocatore, su cui ha investito così tanto per strapparlo dal Flamengo. Pare poi che il Paris Saint Germain si sia fatto avanti concretamente per l’acquisto dell’estreno offensivo, ma finora le offerte fatte dai francesi sno state ben al di sotto dei 38 milioni che hanno speso i rossoneri lo scorso gennaio: la trattativa rimane in piedi ma servirà un concreto rilancio.

