PARADISO AMARO/ George Clooney nel cast: info streaming e trama (17 giugno)

Paradiso amaro è un film “in bilico tra dramma e commedia, commovente ma non sentimentale, ecologico ma non didascalico, oltre a una stupenda Woodley c’è anche un George Clooney diverso dal solito. Qui lo troviamo incerto e vulnerabile ma poi deciso e anche consapevole”. Con questa descrizione ilMorandini premia il film assegnandogli ben tre stellette su cinque. Natalia Aspesi a La Repubblica specifica: “Troviamo un George Clooney insolitamente opaco papà distratto e anche marito tradito”. Gianni Rondolino però boccia il film sottolineando come questo sia “un Paradiso amaro ma soprattutto mediocre”. Il film si lascia guardare e manda anche dei messaggi, facendo riferimento di certo una grande sceneggiatura che vinse l’Oscar come migliore non originale. Paradiso amaro va in onda su Canale 5 dalle 21.20. Potremo seguirlo anche in diretta streaming su MediasetPlay, cliccando qui.

Scopri il cast del film Paradiso Amaro

Paradiso amaro va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 21:45. Si tratta di un film americano realizzato nel 2011 da diverse case cinematografiche da cui distribuzione in Italia Ai botteghini è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia di questo film è stata affidata a Alexander Payne con soggetto tratto dal romanzo scritto da Kaui Hart Hemmings con titolo Eredi di un mondo sbagliato mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista e Nat Faxon e Jim Rash. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Kevin Tent, il ruolo di direttore della fotografia è stato a Phedon Papamichael mentre i costumi di scena sono stati realizzati da Wendy Chuck. Nel cast figurano tra gli altri George Clooney, Shailene Woodley, Robert Forster, Judy Greer e Matthew Lillard.

Paradiso amaro, la trama del film

Ecco la trama di Paradiso amaro. Ci troviamo nelle isole Hawaii dove un uomo di nome Matt, proveniente da una famiglia facoltosa, si trova ad avere una vita per certi versi deludente. Infatti, per motivi che neppure lui stesso sa ben spiegare, si dimostra negli anni essere un marito totalmente assente nella vita della moglie e che soprattutto per questioni lavorative, non dedica neppure un’ora alle attenzioni che invece dovrebbero essere date alle sue figlie. Dunque, una vita infelice che ben presto presenterà un conto molto salato da dover pagare. Purtroppo un giorno viene informato da un caro amico di famiglia di un incidente, ma di cui è stata vittima sua moglie. Si deve quindi recare immediatamente in ospedale dove deve prendere atto di una situazione a dir poco disperata con la donna entrata in uno stato di coma irreversibile.

L’uomo non solo dovrà gestire i propri rimorsi per non essere stato al fianco di quella donna di cui era sempre innamorato, ma deve anche essere oggetto dei costanti rimproveri da parte del proprio suocero il quale non riesce ad accettare ovviamente il dramma che ha colpito la sua adorata figlia. In questa fase, si renderà conto anche di come i suoi rapporti con le figlie siano quanto mai compromessi e difficili da riprendere. Tra l’altro, sua figlia più grande gli fa scoprire che da alcuni mesi la mamma per essere felice aveva iniziato una relazione sentimentale con un uomo del posto di nome Ben. Insomma, lui senza neppure accorgersene sta perdendo la sua intera famiglia. Ora vuole cercare di ricostruire la crisi ed è per questo che non solo deve riprendere i rapporti con le figlie, ma anche soprattutto gestire gli ultimi momenti di vita della moglie che purtroppo aveva evidenziato nel proprio testamento biologico che nel caso si sarebbe presentata questo genere di situazione avrebbe voluto staccare la spina. L’uomo quindi deve seguire la volontà della moglie, ma al tempo stesso cercherà di prendersi una piccola rivincita nei confronti di Ben facendogli saltare un importante affare che gli avrebbe permesso di costruire un resort sull’isola.

