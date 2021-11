Paragone si imbavaglia a Cartabianca/ Furia Berlinguer: “Lo show da un’altra parte”

Durante la puntata di ieri di Cartabianca, su Rai Tre, Gianluigi Paragone ha deciso di imbavagliarsi in diretta televisiva come segno di protesta. Il leader di Italexit ha difeso il diritto dei manifestanti contro il green pass, prendendo poi anche le difese di Sigfrido Ranucci e della trasmissione Report, ma Bianca Berlinguer, la padrona di casa, l’ha zittito. A far scattare la scintilla sono state le parole dello stesso Paragone: “mettiamo un bel asterisco sulla Costituzione e la libertà di manifestare. Manifestiamo soltanto nei limiti in cui piace a voi. Il sindaco di Trieste dice che noi siamo dei disertori e dovremmo essere fucilati al muro… però prima fatemi fare almeno dire una parola di solidarietà alla redazione di Report che ha giornalisticamente fatto un’inchiesta e in questo paese, a quanto pare, fare le inchieste giornalistiche che scombinano la narrazione mainstream comporta la rabbia e il bavaglio da parte di chi non vuole che si faccia luce. Spero non ti dia fastidio, Bianca”.

Quindi la replica: “Non mi da fastidio ma siccome Report sta dall’altra parte… se ne sta parlano dall’altra parte con il nostro concorrente. Il conduttore della trasmissione è addirittura dall’altra parte”. Sigfrido Ranucci, a cui fa riferimento la Berlinguer e in precedenza difeso da Paragone, era infatti in onda in diretta tv su La7, durante il programma diMartedì di Giovanni Floris, per rispondere alle accuse di ‘difensore di tesi no-vax’. “Non possiamo esprimere solidarietà?”, chiede quindi Paragone.

PARAGONE SI IMBAVAGLIA A CARTABIANCA, LA BERLINGUER REPLICA COSI’

“Puoi esprimere, però in questo momento…”, replica la conduttrice. “Allora dimmi che cosa devo volete che dica”, ribatte l’ex Movimento 5 Stelle. “Puoi dire quello che vuoi – risponde la conduttrice alzando la voce – sai benissimo che da me hai sempre detto quello che vuoi non fare la vittima adesso”. A quel punto la situazione si scalda: “Mi hai immediatamente tacitato, se così deve essere la trasmissione me ne vado subito”. Berlinguer ‘blocca’ la conversazione passando la parola ad altri, e nel frattempo Paragone decide di imbavagliarsi, e a quel punto la giornalista perde le staffe: “Paragone ora si è messo il bavaglio, senti se vuoi bene se devi stare così no. Francamente lo spettacolo lo vai a fare da un’altra parte se vuoi avere la parola te la do ma se devi stare così tutto il tempo no. Una sceneggiata ridicola”.

