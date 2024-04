Paride e Corrado, marito e figlio Diana Puddu/ Due grandi uomini “dietro” la vincitrice di The Voice Senior

La vittoria di Diana Puddu a The Voice Senior 2024 appartiene un po’ anche al marito Paride e al figlio Corrado: ecco perché

Forse non tutti sanno che Diana Puddu ha partecipato a The Voice Senior 2024 grazie alla spinta del marito Paride e il figlio Corrado. Infatti, la sessantunenne sarda, non era convinta di partecipare al talent show di Antonella Clerici e probabilmente non si sarebbe mai immaginata di arrivare in finale e laurearsi campionessa. Se l’abbiamo vista in splendida forma sul palco di The Voice Senior 2024, parte del merito va soprattutto ai suoi due grandi uomini. In particolare il marito Paride, musicista, che ha insistito parecchio per convincerla a iscriversi alla competizione.

“Mi ha fatto questa sorpresa, è colpa sua e io sono felice“, ha confermato la Puddu dopo la vittoria. Assieme al marito Paride, la cantante forma un trio artistico che si esibisce in Sardegna e che oggi, inevitabilmente, ha acquisito molta popolarità.

Paride, il marito di Diana Puddu racconta il primo incontro: “Mi innamorai della sua voce”

“Mi sono innamorato della sua voce e poi scoprii che non aveva mai fatto scuola di canto, niente di tutto questo, ha questa cosa di non mettersi mai in mostra. Non è consapevole della sua voce“, ha raccontato il marito di Diana Puddu, dopo la vittoria della compagna a The Voice Senior 2024. Una passione, quella per la musica, che ha fatto da collante nella loro relazione.

“Mi diletto a cantare e non ho mai frequentato lezioni di canto”, aveva spiegato durante lo show la Puddu, sottolineando l’alchimia col marito Paride, il figlio Corrado e la sua terra, la Sardegna. Proprio in Sardegna è nato il figlio di Paride e Diana, che ha seguito con entusiasmo la cavalcata trionfale di mamma in tv. E’ stato straordinario vederla realizzare un suo sogno e il trionfo a The Voice Senior 2024, inevitabilmente, non può che essere dedicato a loro.











