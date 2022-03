Paride Vitale, chi è il concorrente Pechino Express 2022?/ Curiosità sullo storico amico di Victoria Cabello

Paride Vitale, la passione per il giornalismo e la laurea in Economia

Insieme a Victoria Cabello compone la coppia “I pazzeschi”, in gara a Pechino Express. Stiamo parlando di Paride Vitale, nato a L’Aquila il 4 agosto del 1977, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha 44 anni e sin da piccolo nutre la passione per il giornalismo ma, nonostante questo, si laurea alla facoltà di Economia di Bologna. Successivamente, viene assunto dall’azienda automobilistica “Mini” come manager delle Pubbliche Relazioni nella sede di Milano. Successivamente, diventa responsabile degli eventi sul territorio per Sky. Dopo essere diventato giornalista pubblicista nel 2008, nel 2011 decide di fondare la Paridevitale S.r.l, che diventerà una delle agenzie di comunicazione più grandi di Milano. Questo è quanto si sa della sua vita privata, molto geloso della propria privacy, Paride Vitale preferisce lasciar parlare il lavoro che svolge.

Paride Vitale, l’amicizia con Victoria Cabello

Per conoscere meglio Paride Vitale, concorrente di Pechino Express 2022, bisogna spulciare il suo account Instagram, dove il suo profilo risulta essere davvero seguitissimo. La sua amicizia con Victoria Cabello risulta evidente da tantissimi post nel feed, scorrendo il profilo a ritroso. E non solo: la vita di Paride è fatta di eventi stupendi (che lui stesso organizza) in quel di Milano, ma anche nella Capitale. Paride Vitale e Victoria Cabello formano il duo dei Pazzeschi, una delle coppie in gara nella nuovissima edizione di Pechino Express, che torna dopo due anni di assenza. I concorrenti saranno chiamati a percorrere la Rotta dei Sultani, attraversando il Medio Oriente dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Victoria Cabello, che torna in televisione dopo diversi anni di assenza a causa della malattia di Lyme che l’ha fortemente debilitata.

