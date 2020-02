Parigi può Attendere/ Video, su Rai Movie il film di Eleanor Coppola (2 febbraio)

Parigi può Attendere va in onda oggi, 2 febbraio, a partire dalle ore 21:10 su Rai Movie. Il soggetto e la direzione della pellicola sono stati interamente curati dalla documentarista, scrittrice ed artista americana Eleanor Coppola. Nota ad una fetta considerevole di pubblico per per aver diretto il film documentario Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, ella è sentimentalmente legata al regista Francis Ford Coppola. Tra gli esponenti di spicco facenti parte del cast, impossibili da non menzionare sono le figure di Diane Lane e di Alec Baldwin. Ad impreziosire la già luminosa carriera artistica della prima vi è la nomination ai Premi Oscar 2003 come miglior attrice protagonista. Per quel che riguarda un altro importate riconoscimento cinematografico, i Golden Globes, le nomination sono state ben due, tra cui una per il film ambientato nel nostro Paese Sotto il Sole della Toscana. Altrettanto pregno di soddisfazioni è stato il cammino professionale di Alec Baldwin, famoso anche per la relazione amorosa che fino al 2002 lo ha visto far coppia con una delle attrici statunitensi più belle e conosciute: Kim Basinger. Vasta e variegata è la gamma di film ai quali Baldwin ha preso parte, da The Public a Pearl Harbor, da Zona d’Ombra fino ad arrivare a Blue Jasmine. Le musiche di Parigi può Attendere sono state poste sotto la prestigiosa supervisione di Laura Karpman. Dopo aver conseguito il diploma alla Juilliard School, la Karpman ha affinato le proprie capacità suonando all’interno di diversi locali. La sua bacheca si è nel corso degli anni arricchita grazie alla vittoria in ben due edizioni del Grammy Awards.

Parigi può Attendere, la trama del film

La trama di Parigi può Attendere si incentra quasi per intero su una frase tanto semplice quanto significativa: “guidare è il solo modo per conoscere un Paese”. La citazione in questione è pronunciata all’interno della pellicola da Jacques, autista al quale per pochi giorni viene affidato il compito di far visitare alla protagonista il tratto di Francia che dalla città di Cannes conduce verso la capitale. I panorami che si presenteranno allo sguardo dei sue saranno suggestivi. Il viaggio, movimentato e ricco di molteplici colpi di scena, condurrà Anne verso la conclusione che, del resto, Parigi può davvero aspettare. Il personaggio interpretato dalla bella Diane Lane è moglie da ormai molto tempo di un ricco statunitense che, a causa di un lavoro assai impegnativo e gravoso, esita nel darle tutte le cure che meriterebbe. Esasperata da una situazione che si protrae ormai da troppi anni, Anne si lascia convincere da un collega del marito ad accettare un passaggio in auto. Jacques ha una concezione della propria esistenza analoga a quella di un adolescente, dato che il contatto con qualsiasi novità desta nei suoi confronti una forte curiosità. Seppur la percorrenza del tratto di strada richieda solo poche ore, il viaggio si tramuta in un’esperienza indimenticabile per tutti e due, un’occasione nella quale entrambi scopriranno finalmente sè stessi.

Video, il trailer di Parigi può Attendere





© RIPRODUZIONE RISERVATA