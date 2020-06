Parigi, scontri violenti durante corteo medici/ Video, black bloc attaccano polizia

Disordini e scontri a Parigi a margine della manifestazione organizzata oggi pomeriggio dagli operatori sanitari. Mentre il corteo si avvicinava all’Esplanade des Invalides sono scoppiati gli incidenti. Alcuni individui, tra cui alcuni vestiti di nero e incappucciati, hanno dato alle fiamme cassonetti dell’immondizia, ribaltato un veicolo e poi lanciato contro le forze dell’ordine dei fumogeni. La polizia dal canto suo ha risposto lanciando bombolette di gas lacrimogeni e circondando i manifestanti. Fonti della polizia, citate da BFMTV, hanno contato 250-300 individui violenti – molto probabilmente black bloc, a capo del corteo. Si erano riunite diverse migliaia di persone davanti alla sede del Ministero della Salute per chiedere più risorse per gli ospedali pubblici e più in generale per l’intero sistema sanitario francese. A metà pomeriggio però sono cominciate le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, urlando «tutti odiano la polizia».

PARIGI, SCONTRI BLACK BLOC POLIZIA DURANTE CORTEO MEDICI

Non è chiaro se questi incidenti abbiano a che fare con le proteste scoppiate in questi giorni contro la polizia in generale in seguito alla morte di George Floyd. Di sicuro gli operatori sanitari non c’entrano nulla. Un’infermiera, sostenuta dai suoi colleghi, ha attaccato in lacrime i manifestanti: «Avete mandato all’aria la nostra manifestazione, siete degli idioti!». Un’ora fa le forze dell’ordine hanno annunciato di aver eseguito 16 arresti. Tanti i video che stanno circolando sui social in questi minuti in merito ai disordini e scontri che stanno andando in scena a Parigi a margine del corteo degli operatori sanitari. Tra questi ce n’è uno condiviso dalla stessa prefettura di Parigi, a testimonianza di quanto sta accadendo in questi minuti nella capitale francese. «Gruppi violenti stanno cercando di far degenerare la manifestazione pacifica degli operatori sanitari», ha twittato. Secondo quanto riportato da Le Figaro, a capo dei disordini ci sarebbero anche gilet gialli oltre a black bloc.

#Manifestation | Des groupes violents tentent de faire dégénérer la manifestation pacifique des #soignants.@prefpolice en appelle au calme et à la responsabilité des individus virulents. https://t.co/xMrWw7uYM7 — Préfecture de Police (@prefpolice) June 16, 2020





