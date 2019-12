Francia, domani sciopero generale/ Fermi aerei, treni e scuole: caos a Parigi

Francia, sciopero generale in tutto il Paese in programma domani, giovedì 5 dicembre 2019: tutti in piazza contro il presidente Emmanuel Macron. Treni, aerei, insegnanti, studenti, poliziotti, avvocati, sindacati, partiti d’opposizione e gilet gialli: tutte categorie unite contro il Governo e la futura riforma delle pensioni speciali, annunciata da tempo dall’esecutivo. Ma non è tutto qui: come spiega RTL Info, i sindacati hanno ipotizzato uno sciopero ad oltranza ed è attesa grande partecipazione. I sindacati del RATP hanno annunciato una mobilitazione «forte» come quella del 13 settembre 2019, uno sciopero che aveva quasi fermato Parigi. E questa volta non escludono di incrociare le braccia per un tempo indefinito: «Previsto un traffico fortemente interrotto su tutta la rete di trasporti dal 5 dicembre in poi». CGT-Cheminots, Unsa Rail, SUD-Rail e CFDT-Cheminots hanno rilanciato l’ipotesi di uno sciopero ad oltranza per tutti i mezzi di trasporto, chiamando in causa anche i tassisti e le imprese di traslochi. Per quanto riguarda il trasporto aereo, i sindacati hanno invocato mobilitazione fino a sabato: possibili numerosi ritardi e cancellazioni di voli.

FRANCIA, SCIOPERO GENERALE DOMANI 5 DICEMBRE 2019

Francia in ginocchio per lo sciopero generale, dunque, che coinvolge anche le scuole. La maggior parte dei sindacati degli insegnanti hanno invocato mobilitazione per circa 900 mila docenti di scuole primarie e secondarie. «Quasi il 70% degli insegnanti ha aderito allo sciopero di giovedì, il 40% delle scuole sarà chiuso», ha affermato in una nota il sindacato Snuipp-FSU. Per quanto riguarda le scuole medie, Snes-FSU ha reso noto che sciopereranno il 60% degli insegnanti ma le scuole non chiuderanno. Braccia incrociate anche in polizia: Alliance e Unsa hanno invitato ad aderire gli agenti dalle ore 10.00 alle ore 15.00 con azioni simboliche come la chiusura delle stazioni o rifiutare controlli rafforzati negli aeroporti e pedaggi. Garantiti i servizi sanitari, come spiegato dal ministro Agnes Buzyn dopo un incontro con le agenzie sanitarie regionali: «Vogliamo rassicurare la popolazione che ci siamo preparati ad affrontare lo sciopero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA