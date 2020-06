Parigi, uomo armato: evacuata Defense/ Allarme terrorismo: metro e negozi serrati

Allarme terrorismo a Parigi, un uomo armato nell’area del quartiere d’affari della Defense ha gettato nel panico la popolazione nelle ore convulse della mattina: secondo le testimonianze giunte ai media francesi, l’uomo sarebbe stato avvistato armato a tutto punto nei dintorni di un centro commerciale situato nel centro del quartiere tra i più caotici della settimana parigina. Nei vari negozi e appena fuori a la Defense le autorità hanno intimato l’ordine di rimanere chiusi all’interno in attesa che la polizia verifichi in tempi rapidi l’esistenza di un effettivo pericolo per l’ordine pubblico: secondo quanto riportato da un giornalista Ansa sul posto, la polizia ha transennato l’intera zona chiudendo tutte le stazioni della metropolitana e impedendo l’accesso all’interno del quartiere per isolare definitivamente il potenziale terrorista armato.

CACCIA ALL’UOMO IN TUTTA PARIGI

«Stiamo cercando un individuo armato che sarebbe stato visto nel centro commerciale Les Quatre Temps nel distretto de la Defense» ha spiegato una fonte sul posto a Le Figaro. Stando invece a quanto riportato da Rtl l’uomo armato sarebbe stato avvistato – ma finora senza alcuno scontro a fuoco avvenuto – all’interno del centro commerciale “4 temps” e avrebbe con sé un’arma automatica e un gilet. Il centro è stato evacuato ma oltre alle metro chiuse sarebbe stata serrata anche la stazione della RER che si trova nelle vicinanze immediate de la Defense. Nei prossimi minuti si capirà se l’emergenza scattata sia effettivamente reale o se si tratti solo di un falso allarme.

🇫🇷 FLASH – Selon une source policière consultée par @edchanot, l’homme à La Défense serait d’une corpulence athlétique, porterait un masque noir et un sac à dos militaire. Le public est obligé de sortir les mains levées. (📷 @lhistoriquepsg)pic.twitter.com/XmtNIEcYL2 — Conflits (@Conflits_FR) June 30, 2020





