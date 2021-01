Paris Hilton: “Farò la fecondazione in vitro”/ “Così potrò avere due gemelli”

Paris Hilton è pronta a diventare mamma. La famosissima ereditiera, che dal 2019 ha un compagno, l’amico di lunga data Carter Reum, ha deciso di avere un figlio ma non nel modo ‘classico’. La Hilton ha invece deciso di optare per un altro metodo offerto dalla medicina avanzata in modo da poter realizzare il suo sogno: avere due gemelli. Questo metodo si chiama ‘fecondazione in vitro’ e potrebbe rendere realtà il sogno di avere due gemelli, un maschio e una femmina. “Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine”, ha spiegato nel podcast The Trend Reporter with Mara l’ereditiera. Così ha aggiunto: “L’unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo”.

Paris Hilton e la storia d’amore con Carter Reum

Paris Hilton, che a breve compirà 40 anni, è molto felice al fianco di Carter Reum, imprenditore e co-fondatore del marchio di liquori VEEV Spirits. In merito l’ereditiera ha dichiarato: “Parliamo tutto il tempo di pianificare il matrimonio, i nomi dei nostri bambini e tutto il resto. Sono davvero entusiasta per quello che sarà il prossimo passo della mia vita. Finalmente avrò una vita reale.” Così ha aggiunto: “Credo davvero che avere una famiglia e dei figli sia il significato della vita. Non ho ancora avuto modo di sperimentarlo perché non avevo trovato qualcuno che meritasse davvero quell’amore da me, ora finalmente l’ho trovato. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo step.” ha ammesso con gioia la Hilton.



