PARLAMENTARE POSITIVO AL TEST SIEROLOGICO/ Le Iene: “Coronavirus circola in Aula?”

Un parlamentare è risultato positivo agli anticorpi del coronavirus dopo essersi sottoposto al test sierologico rapido, l’ormai famoso “pungidito”, su proposta de Le Iene Show. Nel servizio che questa sera la trasmissione di Italia Uno manderà in onda a partire dalle 21:10, Stefano Corti e Alessandro Onnis con la collaborazione di un medico hanno chiesto a deputati e senatori italiani che cosa ne pensassero dell’esame sierologico che rapido che attraverso il prelievo di una goccia di sangue è in grado di dire con una certa attendibilità, e nello spazio di pochi minuti, se il soggetto abbia sviluppato o meno gli anticorpi al coronavirus: in caso affermativo, significa che in qualche modo la persona è stata contagiata. Interpellati sull’utilità di questo test, praticamente tutti si sono detti favorevoli, ma quando gli è stato chiesto di sottoporsi all’esame…

PARLAMENTARE POSITIVO AL TEST SIEROLOGICO: IENE, “CORONAVIRUS CIRCOLA IN PARLAMENTO?”

Non tutti i parlamentari che avevano sottolineato l’importanza del pungidito ha deciso di prestarsi al test sierologico rapido proposto da Le Iene e praticato seduta stante dal medico al seguito degli inviati Mediaset. Polemico Vittorio Sgarbi: “In questa caz*o di Aula fino al 22 aprile non era obbligatoria la mascherina. Sono dei cogl*oni. Qui nessuno ci ha proposto di fare dei test”. Come si evince dalle anticipazioni del servizio che andrà in onda questa sera, i risultati dei parlamentari che hanno accettato di sottoporsi all’esame sono stati tutti negativi, ad eccezione di un positivo agli anticorpi del Covid-19. È possibile che il coronavirus stia circolando liberamente all’interno del nostro Parlamento? In realtà è bene fare una distinzione: gli anticorpi si differenziano in IgM e IgG. I primi appaiono nella fase iniziale, solitamente al 4°-6° giorno dalla comparsa dei sintomi, segno che la malattia è ancora recente e potenzialmente in corso. Gli IgG invece vengono prodotti più tardi (9°-12° giorno) e suggeriscono un’infezione più datata, risultando indicativi dell’immunità. Il parlamentare potrebbe essere dunque risultato positivo agli anticorpi ma non essere più contagioso.





