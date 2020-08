Parma, esonerato D’Aversa/ “Unità di intenti venuta meno”: Liverani nuovo allenatore?

Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma: è stato infatti esonerato. Si tratta di una notizia che era già circolata nelle ultime ore, ma che è diventata adesso ufficiale con il comunicato emesso dalla società ducale. Si parla di “traguardi indelebili scolpiti nella storia del club”, e infatti il Parma è diventata l’unica società italiana ad aver conquistato tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A, due delle quali ottenute proprio con il tecnico nato in Germania ma cresciuto in Abruzzo; tuttavia si dice anche che sono venute meno “quella coesione, quella unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco” che avevano permesso di correre insieme. Qualcosa verrà presumibilmente svelato nei prossimi giorni, ma si era già parlato di problemi interni e dunque è fin troppo evidente che il Parma e D’Aversa avessero vedute differenti circa la prossima stagione e, più in generale, la direzione da prendere per sviluppare il progetto. Un peccato, ad ogni modo: D’Aversa si era seduto per la prima volta sulla panchina gialloblu il 3 dicembre 2016, cosa che lo rendeva il terzo allenatore più longevo tra i 20 club di Serie A (alle spalle di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, ma per questione di mesi).

PARMA, D’AVERSA ESONERATO: ARRIVA LIVERANI?

Con Roberto D’Aversa esonerato, il Parma dovrebbe aver già scelto il prossimo allenatore: con tutta probabilità sarà Fabio Liverani, esonerato dal Lecce come abbiamo raccontato. Un allontanamento sorprendente, perché il lavoro del romano – al netto della retrocessione, curiosamente sancita dalla sconfitta interna proprio contro i gialloblu – era stato considerato ottimo; il freddo comunicato di separazione lasciava tuttavia intendere una rottura poco amichevole, e infatti dalle prime indiscrezioni pare che il tecnico abbia tenuto eccessivamente sulle spine una società che gli aveva invece dato fiducia, evitando così una risoluzione consensuale che avrebbe avuto tutt’altro sapore e concesso ai salentini più tempo per pensare al sostituto. Ad ogni modo Liverani dovrebbe legarsi al Parma che ha appena annunciato la firma del nuovo direttore sportivo Marcello Carli: il quale ha lavorato molto bene a Cagliari e dunque è un nome che promette di confermarsi anche in Emilia, ma proprio il nuovo profilo avrebbe spinto all’esonero D’Aversa, che aveva creato un binomio ottimo con Roberto Faggiano e non sarebbe stato troppo convinto (lo ha riportato la redazione di Sky Sport) dal progetto presentato dal nuovo direttore sportivo.



