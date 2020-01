Partite dell’Inter in latino/ Ecco dove trovarle

Avete mai pensato di poter seguire le partite dell’Inter in latino? Sembra una bufala o una provocazione eppure c’è qualcuno che ha deciso di mettere in scena questa stravagante idea. Parliamo del profilo Twitter “Pediludi Societatis Internationalis Mediolani” che scrive in latino e parla proprio della Beneamata. Rapidamente i follower sono aumentati passando in una giornata da quasi seicento a oltre il triplo, tanto da portare molti organi di informazione a parlare di questa simpatica trovata. Le indicazioni della squadra nerazzurra sono date in un latino molto “maccheronico” che segue uno schema intelligente ma non preciso e che porta a grande divertimento. La trovata è iniziata probabilmente come un gioco, ma il successo che ha generato renderà sicuramente felici i suoi ideatori.

Partite dell’Inter in latino, tanti vip seguono la pagina

Sono moltissimi i vip che seguono la pagina di Twitter “Pediludi Societatis Internationalis Mediolani” che segue le partite dell’Inter in latino. Tra questi c’è anche un tifosissimo come Alessandro Cattelan. Il noto conduttore ha commentato un semplice ma efficace “Ti amo”, ricevendo la risposta “Et nos tibi amamus, magnum nigrumceruleum virum” letteralmente “anche noi ti amiamo grande uomo nerazzurro”. Vedremo se dunque questa trovata vedrà un seguito anche per altre squadre e con personaggi famosi che magari sono pronti a commentare ancora una volta. Di certo non si può che premiare l’ideatore della pagina Twitter, premiandolo per la sua grandissima originalità.

