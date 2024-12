DIRETTA LECCE MONZA: UNA FETTA DI SALVEZZA!

La diretta Lecce Monza rappresenta il lunch match di questa domenica 15 dicembre 2024, perché si gioca alle ore 12:30 e vale per la 16^ giornata di Serie A 2024-2025: sfida delicatissima tra due squadre impegnate nella corsa alla salvezza. Il Lecce con Marco Giampaolo ha avuto due ottime gare, prima vincendo a Venezia e poi fermando la Juventus con un gol al 93’ minuto; purtroppo settimana scorsa i salentini sono stati annichiliti dalla Roma e dunque adesso hanno bisogno di riscatto, una vittoria oggi sarebbe fondamentale per allontanare ancor più una rivale diretta e prendere distanza dalla zona calda della classifica.

Davvero delicata la situazione del Monza, che ha perso in casa contro l’Udinese: i brianzoli hanno vinto una sola partita in campionato, sono penultimi e viaggiano con il freno a mano più che tirato, nonostante questo per il momento Alessandro Nesta resista in panchina ma è chiaro che la sostituzione potrebbe essere solo questione di tempo, continuando su questa falsariga. Adesso aspettiamo la diretta Lecce Monza, al Via del Mare mancano poche ore per questa partita e noi usiamo un po’ di tempo per analizzare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

LECCE MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Monza sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma DAZN: anche per il lunch match della 16^ giornata di Serie A la visione sarà riservata agli abbonati, specificando che i clienti DAZN che siano in possesso anche di un abbonamento a Sky potranno seguire questa partita su DAZN1, canale che infatti fa parte del decoder satellitare al numero 214. In alternativa naturalmente avremo una visione in diretta Lecce Monza streaming video, o comunque attraverso dispositivi compatibili come smart tv che si possano connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA

Piove sul bagnato per Giampaolo, nella diretta Lecce Monza sarà senza Gaspar che ne avrà sino a febbraio e dunque, con Bonifazi già out, sarà Pelmard ad affiancare Baschirotto al centro della difesa, con Wladimiro Falcone in porta e due terzini che saranno Guilbert e Jean. Dorgu infatti agirà ancora come esterno alto a destra, nel suo nuovo ruolo; sulla sinistra confermato Rebic, poi ecco Krstovic da prima punta e un centrocampo nel quale Lassana Coulibaly dovrà recuperare palloni da rendere giocabili per il regista Ramadani e gli inserimenti di Rafia, che parte favorito per fare la mezzala box to box.

Nella diretta Lecce Monza Nesta non cambia modulo, Pessina è sempre fuori dai giochi e dunque spazio a Bianco e Bondo nel settore nevralgico del campo. Solita difesa davanti a Turati con Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni; sugli esterni, in quello che di fatto diventa un reparto a cinque, ecco come sempre Pedro Pereira e Kyriakopoulos mentre stavolta Daniel Maldini e Dany Mota potrebbero giocare insieme sulla trequarti, pur se la candidatura di Caprari rimane concreta anche perché servono giocatori di esperienza. Pochi dubbi sul ruolo di prima punta: sarà ancora Djuric, che tutto sommato sta garantendo il suo rendimento.

PRONOSTICO E QUOTE LECCE MONZA

I bookmaker sono concordi nel dare ai salentini il favore del pronostico per la diretta Lecce Monza: secondo la Snai per esempio il segno 1 che regola la vittoria casalinga ha un valore equivalente a 2,45 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo del Monza corrisponde a una vincita di 3,15 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X e che vi garantirebbe un guadagno corrispondente a 2,90 volte la vostra giocata su questa partita.