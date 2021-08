Partnerperfetto.com, Canale 5/ Quando internet non era ancora quello di oggi

‘Partnerperfetto.com (Must Love Dogs)’ è il film proposto nel pomeriggio di oggi, 14 agosto 2021, da Canale 5 con inizio fissato per le ore 16,30, una vecchia, almeno, si fa per dire visto la corrente con la quale il cinema di qualche anno è travolto dal nuovo cinema dalle post-produzioni milionarie moderne, pellicola prodotta nel 2005 negli Stati Uniti d’America, sceneggiata dalla coppia Gary David Goldberg e Claire Cook. Nel cast di ‘Partnerperfetto.com’, Diane Lane è al fianco di John Cusack e se per l’attrice che ha interpretato film di successo come ‘All’improvviso uno sconosciuto (Lady Beware)’ o ‘Ritorno a Tamakwa – Un’estate indiana (Indian Summer)’, ‘A Walk on the Moon – Complice la luna (A Walk on the Moon)’ oppure ‘Nella rete del serial killer (Untraceable)’ con la regia di Gregory Hoblit, per Cusak il filone romantico è abbastanza insolito. John Cusak è attore di nicchia, ma il suo culto è ben risposto da tutti coloro che hanno amato pellicole come ‘Stand by Me – Ricordo di un’estate (Stand by Me)’, ‘Pallottole su Broadway (Bullets Over Broadway)’ con la regia di Woody Allen o ‘Mezzanotte nel giardino del bene e del male (Midnight in the Garden of Good and Evil)’ diretto da Clint Eastwood, Forse il grande successo di Cusack è però ‘Essere John Malkovich (Being John Malkovich)’ prima, in seguito il grande successo si è ripetuto con ‘The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca (The Butler)’ o il biopic, dedicato al leader dei The Clash Joe Strummer, ‘Il futuro non è scritto – Joe Strummer (The Future is unwritten – Joe Strummer)’.

Partnerperfetto.com, la trama del film

Ecco di seguito possiamo leggere la trama di Partnerperfetto.com. Carol è sorella di Sarah Nolan, una donna appena divorziata dal marito, maestra di scuola senza troppe ambizioni sentimentali, eppure, inconsapevolmente, al centro dei progetti della sorella che le sta cercando un nuovo fidanzato. In quel 2005 nel quale internet usciva prepotente nel costume di tutto il mondo, anche attraverso i primi portali di chat e siti per incontri, Carol le organizza un profilo, senza dirlo alla sorella, su ‘Partnerperfetto.com’, un portale per chi alla ricerca di un’anima gemella. Sarah scopre tutto e se all’inizio era disgustata dalla situazione, nel tempo accetta di concedere una chance al portale chattando con uomini che uno ad uno, verranno esclusi dalla sua vita virtuale perché volgari, poco profondi, grezzi, indelicati. Sino al momento nel quale la donna incontra in chat Jake Anderson, uomo sensibile e se il primo incontro dal vivo sarà un mezzo fiasco, ben presto sboccerà l’amore tra i due.

