Kabir Bedi è tra gli ospiti protagonisti della puntata della domenica di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Il celebre attore indiano conosciuto in tutto il mondo per il suolo di Sandokan è pronto a raccontarsi a cuore aperto soffermandosi sull’amicizia speciale che lo lega a Romina Power con cui recentemente ha fatto un lungo viaggio in India. In passato l’attore ha presenziato anche allo show evento di Al Bano e Romina; una partecipazione che non è passata inosservata visto che l’attore è stato protagonista di un simpaticissimo siparietto con Romina Power.

Proprio Romina una volta accolto sul palco ha confessato: “quando trasmettevano Sandokan lo guardavo con i miei figli, anche se lo guardavo soprattutto perché lui mi piaceva”. Non solo, poco dopo l’ex moglie di Al Bano ha aggiunto: “ho le mie passioni segrete” rivelando che durante la sua carriera avrebbe voluto lavorare con l’attore indiano in una scena di salvataggio con tanto di bacio!

Kabir Bedi e il bacio con Romina Power: finzione o realtà?

Una vera e propria confessione quella di Romina Power a Kabir Bedi che ha prontamente replicato: “ho sentito di questo tuo sogno e sono venuto da Bombay per realizzarlo. Ci vuole una musica speciale per coronare questo momento”. Parte la musica e i due si stringono scambiando un bacio di scena con l’attore che ironizza dicendo: “adesso devo tornare a Bombay per spiegare a mia moglie che stavo per baciare una donna italiana!”. Il “bacio” tra Kabir Bedi e Romina Power è diventato virale su tutti i social a cui si è aggiunto anche un divertentissimo balletto a due sulle note del “Qua Qua”.

C’è stato davvero un bacio tra Romina e Kabir Bedi? L’attore indiano ospite di Storie Italiane ha tergiversato sulla questione dicendo: “non voglio dire il contrario di quello che ha detto Romina. La rispetto molto, rimarrà un segreto. Quello che dice Romina va bene”.