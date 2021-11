Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi/ “Le ho chiesto di cambiare nome…”

Parveen Dusanj: quarta moglie di Kabir Bedi

Kabir Bedi, il famoso “Sandokan”, il 15 gennaio 2016 ha sposato Parveen Dusanj, quarta moglie dell’attore indiano. Dopo la fine dei matrimoni con Protima Bedi e Susan Humphreys, dopo la relazione con l’attrice indiana Parveen Babi e il terzo matrimonio con Nikki Vijaykar, Kabir Bedi ha incontrato Parveen Dusanj, ricercatrice e produttrice britannica di origine indiana. La proposta di matrimonio è arrivata sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma, dopo dieci anni di fidanzamento. Il matrimonio è durato tre giorni. “Siamo insieme da dieci anni, quindi eravamo già sposati nello spirito. L’ho conosciuta nel 2006 quando stavo recitando in The Far Pavilions, a Londra. Nel 2007, quando ero in Italia a girare Un medico in famiglia, mi mancava e le ho chiesto di raggiungermi a Roma. Siamo rimasti insieme anche quando sono tornato in India per fare film di Bollywood”, ha raccontato l’attore a Chi.

Parveen Dusanj: confusa con l’attrice Parveen Babi?

L’attore Kabir Bedi ha raccontato che una volta ha chiesto a sua moglie, Parveen Dusanj, di prendere in considerazione l’idea di cambiare il suo nome, perché aveva già “avuto un Parveen nella sua vita”, facendo riferimento alla relazione con l’attrice indiana Parveen Babi, scomparsa nel 2005. “Le ho detto: ‘Ho avuto un Parveen nella mia vita, ti dispiacerebbe cambiare il tuo nome, perché le persone si confondono’. E, naturalmente, ha avuto questa reazione molto britannica: ‘Come osi chiedermi di cambiare il mio nome?’…”, ha detto a Bollywood Hungama. Quando la moglie è andata in India, però, si è resa conto che Parveen Babi era stata una parte importante della vita del marito: “Ho iniziato a chiamarla ‘V’. La mia relazione più lunga è quella con Parveen Dusanj: siamo stati insieme per 15 anni, di cui sei da sposati. È un climax bello e adatto alla mia vita”, ha concluso l’attore.

